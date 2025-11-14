Atresplayer comparte el tráiler y la fecha de estreno de 'Los protegidos: Un nuevo poder' con una sorpresa dentro

La espera ha sido larga pero 'Los protegidos' o "los poderosos", como les llama la insustituible Rosa Ruano (Gracia Olayo), están de vuelta. Al igual que sus insustituibles churros o Jimena (Angie Cepeda), que volverá a reunirse con la familia Castillo Rey en la sexta temporada de la serie, donde Chispitas, Culebra y compañía tendrán la importante misión de salvar, ni más ni menos que la Navidad.

Y la fecha para marcar en rojo en el calendario es el domingo 14 de diciembre, cuando atresplayer estrene los cinco nuevos episodios bajo el título 'Los Protegidos: Un nuevo poder'. Pero antes, la plataforma ha compartido un adelanto en forma de tráiler que oculta una sorpresa.

El vídeo comienza con una de las típicas escenas que al menos una vez en la vida viven los padres con sus hijos y que no es otra que la función de Navidad de sus hijos en el colegio. El telón se abre y Mario saluda a Dora mientras recrimina a Sandra y Culebra que han llegado tarde. Sin embargo, la situación se tuerce mientras unos padres orgullosos disfrutan del recital a ritmo de 'Jingle Bells' de la clase de su hija cuando una de sus compañeras la pica tirándole del pelo. Dora responde usando sus poderes y comienza el primero de los problemas: la representación estaba siendo grabada.

La trama principal gira entorno a la investigación policial de una serie de robos extraños en unos almacenes de elfos navideños que es como si hubiesen sido "hechizados". Paralelamente, los protagonistas se dan una vuelta por el lugar para descubrir al enemigo de esta temporada: Max, un joven que utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad.

Al igual que Dora, alguien les ha grabado utilizando sus poderes, el vídeo corre como la pólvora por redes sociales y la policía comienza a perseguirles. Y uno de los móviles aparentemente cómplices en la captación de dichas imágenes lo sostienen dos rostros conocidos: los actores Julia Camus y Santiago Garzozi que interpretan a Bárbara y Jeremy en 'Física o química, la nueva generación'.

Trama y reparto de la nueva temporada

En la tercera temporada de 'Los Protegidos: Un nuevo poder' un enemigo insólito pone en peligro la estabilidad de la familia Castillo. Max, un joven con un poder inédito en la serie, utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad, mientras los protagonistas se enfrentan a retos personales y familiares que pondrán a prueba su unidad y su vínculo como grupo.

Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero retoman sus personajes como la familia Castillo. El elenco de la serie lo completan Gracia Olayo, Javier Mendo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra y Carlotta Cosials, que continuarán en esta nueva temporada, junto a Angie Cepeda, que vuelve a encarnar su personaje original en la serie.

Junto a Jimena, regresa Blanca, su hija, interpretada en esta ocasión por Elvira Lara. Tras años escondida por el temor a una visión que predecía la muerte de los Castillo si permanecían juntos, Blanca ha aprendido a controlar sus poderes y será clave para ayudar a la familia a salvar la Navidad. También Eduardo Espinilla retoma su papel como Hugo, hermano de Leo y buen amigo de Lucas, con quien tenía una conexión especial.

Además, Elena Furiase se une al elenco de la ficción en esta nueva temporada para ponerse en la piel de la agente de policía al frente de la investigación que se cierne sobre los Castillo. Junto a ella, se incorporan también Joan Solé, Pablo Grifé, Alba Ribas, Raúl Sanz y José Luis Alcobendas.