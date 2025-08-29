Bella Ramsey responde a los haters de la segunda temporada de 'The Last of Us': “No la vean si tanto la odian”

La protagonista de 'The Last of Us', Bella Ramsey, ha respondido públicamente a las críticas que ha recibido la segunda temporada de la serie de HBO. La actriz, que interpreta a Ellie, aseguró que no presta atención a los comentarios negativos en redes sociales y que prefiere mantenerse al margen de la polémica.

En declaraciones al pódcast 'The Awardist', Ramsey explicó: “Intenté alejarme todo lo que pude, porque no hay nada que pueda hacer al respecto. El show ya está emitido y no se puede cambiar”. Para la intérprete, las opiniones de los usuarios no influyen en el rumbo de la ficción: “La gente tiene derecho a opinar, pero eso no afecta en nada a cómo continúa la serie”.

La actriz también lanzó un mensaje directo a los detractores más duros: “Si de verdad la odian tanto, no tienen que verla. El videojuego existe, pueden jugarlo otra vez. Y si quieren ver la serie, espero que la disfruten”.

El futuro de la producción, mientras tanto, ya está en marcha. El showrunner Craig Mazin confirmó que la tercera temporada contará con cambios importantes en el reparto y con Kaitlyn Dever en un papel central.

Además de preparar su regreso, la serie sigue brillando en el terreno de los premios: 'The Last of Us' aspira al Emmy a Mejor drama, mientras que Bella Ramsey y Pedro Pascal compiten en las categorías principales de actuación.