De Capeside a Broadway: el reparto de 'Dawson crece' se reúne 27 años después por una buena causa

Corría el año 1998 y en la ciudad ficticia de Capeside unos jóvenes James Van Der Beek (Dawson), Katie Holmes (Joey), Michelle Williams (Jen) y Joshua Jackson (Pacey), entre otros, se reunían por primera vez en el primer episodio de 'Dawson crece'. Ahora, 27 años después, el elenco principal de la serie volverá a juntarse el próximo 22 de septiembre, cambiando el escenario principal de la ficción estadounidense por el teatro Richard Rodgers, en Nueva York.

El reparto del aclamado drama adolescente de finales de los 90 liderado por Van Der Beek, que ha comunicado la noticia a través de su perfil de Instagram, ha programado esta reunión por un motivo muy especial. Todos ellos leerán el guion del episodio piloto para recaudar fondos, que irán destinados a la organización sin ánimo de lucro F Cancer, encargada de concienciar sobre el diagnóstico precoz y la prevención del cáncer.

El evento también será en apoyo del propio actor que dio vida a Dawson Leery, al que diagnosticaron un cáncer de colon el pasado mes de noviembre y que ha compartido una de las frases más recordadas de la serie para anunciar el acontecimiento: "Si realmente estábamos destinados a estar juntos, entonces encontraremos una manera de volver el uno al otro".

Además de los nombres mencionados al principio, en el espectáculo también estarán presentes Mary Beth Peil (Evelyn "Grams"), John Wesley Shipp (Mitch), Mary-Margaret Humes (Gail) y Nina Repeta (Bessie). Pero no estarán solos y Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, que se incorporaron a la serie después de la primera temporada como Jack, Andie y Audrey interpretarán varios papeles del primer episodio.

Michelle Williams, que encarnó a Jen Lindley durante las seis temporadas, solo tiene buenas palabras hacia la serie y su amigo James: "Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida. Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans sienten lo mismo".

Los seguidores de la serie no han podido evitar mostrar su entusiasmo, al igual que su creador, Kevin Williamson, que a través de un comunicado aseguró estar "muy emocionado" de reunirse con toda la familia de la ficción "para una noche tan especial" porque 'Dawson crece' le cambió la vida.

"Lo que comenzó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que superaban los desafíos de la vida se convirtió en mucho más de lo que jamás soñé. Creó un fanatismo y un legado perdurables en todo el mundo. Me siento muy honrado de formar parte de esto y de apoyar a nuestro querido amigo James mientras seguimos abriéndonos camino a través de la vida y sus muchos desafíos", ha añadido.