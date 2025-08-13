Carlos Areces revela el personaje de ‘La que se avecina’ que le encantaría interpretar: “Me lo pasaría muy bien”

‘La que se avecina’ cumplió el pasado 22 de abril la mayoría de edad. El mismo día pero del año 2007, Telecinco emitió en prime time el primer capítulo de esta nueva ficción de los hermanos Caballero, que ya habían conseguido un éxito mayúsculo con ‘Aquí no hay quien viva’. Con la mayoría del elenco proveniente de la calle Desengaño 21, ‘Mirador de Montepinar’ (nombre del episodio piloto y de la urbanización en la que viven los personajes de la serie) abría sus puertas con un imponente 28,8 % de cuota de pantalla y durante la primera temporada fue líder en la mayoría de sus noches. Aunque hubo momentos en los que la propia Mediaset sopesó cancelar la ficción ‘La que se avecina’ ha seguido a flote y ha conseguido una masa de seguidores incondicionales que reviven todas las tramas en las diferentes plataformas en la que se puede seguir la ficción, ya que Amazon Prime Video se hizo cargo de la serie en 2020 aunque se puede ver en otras plataformas de streaming como Disney+, además de FDF, cuyas tardes de lunes a domingo se encuentran dedicadas casi en exclusiva a ‘La que se avecina’. Entre tantos personajes que han pasado por 'La que se avecina' cuesta quedarse con solo uno e incluso a Carlos Areces, quien interpreta a Agustín desde la temporada nueve no le ha sido fácil quedarse con su número 1, aunque si tuviera que decantarse lo haría con Antonio Recio (Jordi Sánchez).

Carlos Areces confesó a Nacho Guerreros (el mítico conserje Coke), su compañero en 'La que se avecina', que hay varios personajes de la serie que le hubiera encantado interpretar por lo divertidos y “jugosos” que resultan. Entre ellos destacó al de Jordi, interpretado por Jordi Sánchez, al que calificó como fantástico y muy disfrutable, aunque admitió que, de haberlo hecho él, no habría alcanzado el mismo nivel. También recordó con cariño el papel de Ernesto Sevilla, lleno de humor, y el icónico personaje de Petra Martínez, Fina, que considera simplemente maravilloso. Areces resaltó que, aunque Fina lleva ya ocho temporadas en la serie y es un personaje memorable, él la habría interpretado de forma distinta. Más que pensar en qué rol desearía encarnar, asegura que su mayor satisfacción viene de aquellos personajes con los que se divierte en escena, reconociendo que esa conexión y disfrute personal es lo que realmente le atrae en su trabajo como actor.