El CEO de Sony estalla contra ‘The Studio’: "Nosotros intentamos hacerlo bien, no somos villanos"

El estreno de ‘The Studio’, la serie satírica de Apple TV+ creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, no ha pasado desapercibido en Hollywood. La ficción muestra a un ejecutivo ingenuo, interpretado por el propio Rogen, que intenta dirigir un estudio de cine repleto de intrigas, egos y decisiones disparatadas. Y aunque muchos en la industria se lo han tomado con humor, no todos lo ven igual.

Tom Rothman, presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, ha querido dar su opinión. En una entrevista, el directivo reconoció que en cada capítulo “hay un destello de verdad brillante” sobre cómo funciona el negocio del cine, lo que, en su opinión, convierte a la serie en una sátira inteligente. Pero también lanzó un dardo: “Todo lo demás es un disparate. Puede que algunos días nos equivoquemos, pero la mayoría no somos idiotas”, aseguró.

Aun así, Rothman dejó claro que vio la serie “con el sentido del humor con el que está hecha” e incluso la utilizó para bromear en un evento en Las Vegas. El directivo sí concedió que ‘The Studio’ acierta al mostrar a ejecutivos que aman el cine pero que deben lidiar con innumerables obstáculos. Lo que rechaza de plano es la imagen de corrupción moral que, según él, no refleja la realidad: “La mayoría somos gente con integridad que simplemente intentamos hacer las cosas lo mejor posible”.

Por su parte, Seth Rogen ya había explicado que se inspiró en los ejecutivos reales con los que ha trabajado, muchos de ellos amigos personales. Según el actor, estos responsables se mueven a diario en la difícil frontera entre el arte y el negocio, obligados a elegir entre apoyar la creatividad o salvaguardar sus propios intereses. Incluso reconoció que uno de los personajes de la serie, interpretado por Bryan Cranston, está inspirado directamente en David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery.

Con declaraciones de un lado y del otro, lo cierto es que ‘The Studio’ ha conseguido lo que pretendía: abrir debate en la meca del cine sobre cómo se toman las decisiones que marcan el rumbo de Hollywood.