Charlie Sheen revela por qué no contactó para su documental a Jon Cryer, su hermano en 'Dos hombres y medio'

Han pasado 10 años desde que se emitiera el capítulo final de la comedia de situación estadounidense 'Dos hombres y medio', pero su recuerdo sigue intacto, más ahora tras el estreno del documental de Charlie Sheen titulado 'aka Charlie Sheen'. En la producción, familiares y compañeros hablan de uno de sus períodos más oscuros y controvertidos como su adicción a las drogas, que le hicieron perder su papel.

Después de nueve temporadas dando vida al hedonista Charlie Harper, tuvo que ser reemplazado por el actor Ashton Kutcher. Su hermano en la ficción, el inolvidable Alan Jerome Harper interpretado por Jon Cryer, es uno de los testimonios que enriquecen la producción de Netflix, pero su presencia en el documental no se debe a Sheen, sino al director de 'Dos hombres y medio'.

Así lo ha desvelado el protagonista del documental en una entrevista con el medio estadounidense 'People', que ha comentado lo que ha supuesto escuchar sus palabras: "La única persona a la que no llamé personalmente para que participara en el documental fue Jon".

El intérprete ha desvelado los motivos: "La única razón por la que no lo llamé fue porque no tenía su número, así que el director lo contactó. Pero cuando vi todo lo que Jon había dicho, con tanta honestidad y compasión, le escribí".

Sheen ha asegurado que le mandó un mensaje después de ver el documental dándole las gracias por sus "aportaciones", además de pedirle perdón por no llamarle: "Siento que no hayamos podido conectar personalmente. Espero verte por el campus".

Sin embargo, el actor admite estar preocupado porque no ha recibido ninguna contestación: "Creo que escribí al número equivocado. No es que Jon no haya respondido. Es súper responsable. Así que, si estás leyendo esto, Jon, ¡mándame tu nuevo número por DM!".

Por otro lado, se ha mostrado muy contento por "escuchar su perspectiva" y afirma que no puede "debatir nada de lo que dijo" porque Cryer "estaba en la línea de fuego con todas esas estupideces, y eso lo afectaba a él, a su familia, a su carrera y todo eso".