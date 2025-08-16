Cómo sería 'Friends' en España: Campanas de boda entre Inma Cuesta y Arturo Valls con reuniones en el Bar Manolo

A pesar de que hayan pasado 20 años de su final, la marca 'Friends' sigue siendo una apuesta segura para muchas compañías de ropa o comida rápida, como el famoso 'Happy Meal' para adultos que McDonald's lanzó en el pasado mes de octubre, regalando muñecos de los personajes de Mónica, Rachel, Phoebe, Joey, Ross y Chandler. La universalidad de sus temas y sus icónicos seis protagonistas la han convertido en una de las series más vistas a pesar de su longevidad (muy similar a lo que ocurre en España con 'Aquí no hay quien viva'). Son muchos los fanáticos de la serie en nuestro país y destacamos la aportación del usuario en TikTok @SpidyParker, quien ha realizado lo que sería para él el casting perfecto de la serie, con su propio Central Perk y rostros conocidos no solo del mundo de la interpretación española, ya que también incluiría a la influencer Lola Lolita.

El casting de la versión española de 'Friends'

En esta versión española imaginaria de 'Friends', rebautizada como 'Colegas', el emblemático Central Perk se sustituye por el entrañable Bar Manolo, punto de encuentro de este grupo de amigos. Dani Rovira encarna a Ross Geller, el paleontólogo torpe y enamoradizo, mientras Úrsula Corberó aporta frescura y carisma a Rachel Green, la joven que busca reinventarse. Arturo Valls se mete en la piel de Chandler Bing, con su característico humor irónico, mientras Inma Cuesta interpreta a la perfección a Mónica Geller, la obsesionada por el orden y la cocina. Maxi Iglesias toma el relevo como Joey Tribbiani, el aspirante a actor simpático y algo despistado.

El reparto lo completan Belén Cuesta como una peculiar y musical Phoebe Buffay, capaz de arrancar sonrisas con sus extravagancias, y Lola Lolita como Janice, con una personalidad arrolladora y su inconfundible “¡Oh, Dios mío!”. Además, Javier Bardem asume el papel de Richard Burke, el atractivo y sofisticado interés romántico de Mónica, aportando un toque de elegancia madura.