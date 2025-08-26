El creador de 'Adolescencia' cierra las puertas de una segunda temporada: "No hay nada que decir"

Una de las series que sin duda aparecerán en las recopilaciones de fin de año será'Adolescencia' que, tras su estreno en Netflix el pasado mes de marzo, se ha posicionado como la segunda ficción en inglés más vista en la plataforma con 141,2 millones de visionados totales.

Parte de su éxito radica en la utilización de un recurso estilístico que atrapa al espectador y que es el plano secuencia. Algo de lo que ha hablado uno de sus creadores, Jack Thorne, en una entrevista con la revista semanal de televisión Radio Times.

El guionista y productor británico ha alabado el trabajado del equipo y ha expresado su voluntad de volver a trabajar en una serie filmando cada episodio en una única toma: "Podría haber otro intento de hacer un espectáculo único en algún momento, si logramos encontrar la manera correcta de contar esa historia".

"Matt Lewis es un director de fotografía brillante que ha desarrollado un vocabulario completamente nuevo sobre cómo usar una cámara, y queremos seguir desarrollándolo", ha continuado el dramaturgo británico.

En su momento, el cocreador Stephen Graham dejó caer que podría haber una segunda temporada de 'Adolescencia' al afirmar, unas semanas después del estreno de la única entrega de la serie, que existía "la posibilidad de desarrollar otra historia".

Sin embargo, esa ocasión a la que se ha referido su compañero está muy lejos de convertirse en nuevos episodios. Thorne ha cerrado las puertas a una continuación de la miniserie británica de cuatro capítulos centrados en la vida de Jack Miller, alegando que esa historia ya está contada y que en su opinión ya no hay "nada que decir".