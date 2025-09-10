El creador de 'Black Mirror' se pasa al thriller policial y juega al despiste ocultando su título

'Black Mirror' se convirtió en un fenómeno mundial tras conseguir reflejar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana como la dependencia tecnológica y, parte de su éxito, reside en su creador, el británico Charlie Brooker, que del género distópico se ha pasado al thriller policial de detectives.

El escritor inglés está preparando una nueva ficción para Netflix, según ha recogido 'The Hollywood Reporter', que aún no tiene título, pero ya está en producción. La nueva ficción se describe como seria y sorprendentemente original, promete acción y "contiene sangre y ceño fruncido", ha advertido su creador.

Según se desprende de la trama, la serie ahondará en un detective atormentado de la ciudad norteña de Bleakford que se aventura a Londres en una misión para atrapar a un asesino en serie ritualista antes de que se queden sin gente para matar.

En cuanto a los intérpretes protagonistas, la producción cuenta con rostros conocidos de 'Juegos de Tronos' y 'La Casa del Dragón' como son los actores Lena Headey (Cersei Lannister) y Paddy Considine ( Viserys I Targaryen). Algo con lo que ha bromeado Brooker, asegurando que la aparición de dragones no está prevista. Al elenco mencionado también se unen Georgina Campbell, Tomi May y Aaron Wolstenholme.

El escritor no esconde su emoción a la hora de hablar de su nuevo proyecto: "He soñado con citar a alguien desde que era un feto, y ahora lo estoy haciendo. Me pellizcaría, pero como a todos, me aterra que si lo hago, pueda despertar y descubrir que 2025 ha sido un sueño mágico. Por favor, vean mi programa. Se los ruego".

La ficción comenzó las grabaciones en Manchester con la máxima discreción, creando una gran expectación entre los más curiosos. Prueba de ello son los nombres que su creador le ha puesto al proyecto, que aún no tiene título. Sin ir más lejos, en algunas fotos del set de rodaje se puede leer 'Project Codename' (Nombre clave del proyecto) y 'Blackmere'.