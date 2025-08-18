El creador de 'Invincible' asegura que podría continuar durante casi una década

El futuro de 'Invincible' en Prime Video parece estar garantizado. Su creador, Robert Kirkman, explicó en una entrevista con Collider que lo ideal sería que la serie se desarrollara entre 7 y 9 temporadas, el tiempo suficiente para adaptar con éxito los 144 números de su cómic.

Aunque reconoció que no quiere fijar un número exacto para no condicionar al público, Kirkman fue claro: “Si la temporada 5 fuera la última, significaría que algo salió muy mal.” El guionista también señaló que ya existe un plan general para futuras temporadas, y que tanto él como Simon Racioppa saben hacia dónde se dirige la historia.

La flexibilidad es clave en este proyecto. Kirkman subrayó que no se trata de una adaptación literal del cómic, sino de una oportunidad para corregir fallos del pasado y mejorar arcos narrativos que en su momento no funcionaron del todo. Este enfoque ya se ha visto en las temporadas emitidas, donde la serie ha sabido expandir y enriquecer el material original.

Por ahora, 'Invincible' solo está renovada oficialmente hasta la temporada 5, pero la rapidez de Prime Video en confirmar nuevas entregas refleja la confianza en el éxito de la producción. Sumado al entusiasmo del propio Kirkman, todo indica que la sangrienta y sorprendente historia de Mark Grayson seguirá siendo una de las piezas clave del catálogo de la plataforma durante muchos años más.