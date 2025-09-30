Cuatro mujeres, un salón de uñas y un tsunami emocional: así es 'Nails', lo nuevo de SkyShowtime

SkyShowtime ha lanzado hoy el tráiler de 'Nails', su nueva serie original española de ocho capítulos que se estrenará el próximo 6 de octubre.

El reparto está encabezado por Cristina Castaño ('Lume'), Marimar Vega ('Pacto de silencio'), Gracia Olayo ('La Mesías'), Teresa Cuesta ('Machos Alfa'), Fernando Tejero ('La que se avecina'), Javier Antón ('Vaya semanita'), Juanjo Cucalón ('Amar es para siempre') y Raúl Mérida ('Regreso a Las Sabinas').

La ficción está producida por Federation Spain en asociación con SkyShowtime y cuenta con la colaboración de Telemundo Studios. Al frente del proyecto se encuentra Araceli Álvarez de Sotomayor, que firma como creadora, guionista y directora. Ella misma, junto a Mario Montero, ejerce de productora ejecutiva creativa, mientras que Laura Oliva y Juan Solá son productores ejecutivos.

'Nails' relata la historia de Lina, Vanessa, Irene y Marilís, cuatro mujeres de edades y clases sociales diferentes que se cruzan en un salón de manicura. De esos encuentros nacerá una amistad inesperada que las hará cómplices hasta el punto de rebelarse contra sus propias vidas. La trama plantea preguntas como "¿Qué ha pasado con la capacidad para elegir?" o "¿Son víctimas de lo que se espera de ellas?". Esa búsqueda de libertad y el sentimiento de sororidad las llevará no solo a transformarse a sí mismas, sino también a tender la mano a otras mujeres.

Con este título, SkyShowtime refuerza su apuesta por la producción original en España, donde ya ha estrenado propuestas como la docuserie 'Receta para un asesinato', la serie 'Mamen Mayo' y el thriller 'Matices'.