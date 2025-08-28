Decisión a la desesperada de Telecinco este fin de semana con 'First Dates' como salvavidas

Telecinco atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia televisiva. La cadena de Mediaset encara el cierre de agosto con el riesgo real de firmar un mínimo histórico de audiencia, situándose al borde de bajar del 8% de share mensual. Para evitar este mazazo, la estrategia de última hora ha sido clara: reforzar la emisión de ‘First Dates’, el programa de citas que mejor rendimiento le ha dado este verano.

Hundimiento general en verano

El gran problema para Telecinco llega con los fines de semana. Los sábados y domingos se han convertido en su talón de Aquiles, lastrando el acumulado mensual por el debilitado prime time y la cancelación de ‘Socialité’, que arrastró consigo a ‘Informativos Telecinco 15 horas’, ahora en mínimos. El pasado fin de semana fue un ejemplo claro: el sábado 23 la cadena anotó un pobre 6,4%, su segunda peor marca histórica, mientras que el domingo 24 apenas logró un 7%. Con este panorama, Telecinco ha decidido tomar una medida drástica: emitir ‘First Dates’ todos los días de la semana, de lunes a domingo, algo nunca antes visto.

El programa presentado por Carlos Sobera ha logrado récords de audiencia recientes con un 11,3% y 11,4% el martes y miércoles, por lo que se ha convertido en la gran baza de la cadena. Este movimiento implica que el sábado 30 y domingo 31 de agosto Telecinco sustituirá parte de su programación habitual:

Sábado 30 : 22:00 h – ‘First Dates’ / 23:00 h – Película 'El Mediador' (Liam Neeson).

Domingo 31: 22:00 h – ‘First Dates’ / 23:00 h – ‘Allá tú’.

El objetivo es claro: salvar la media mensual y no caer por debajo de la barrera psicológica del 8%. Sin embargo, incluso con este refuerzo, es imposible esquivar el mínimo histórico, ya que serían necesarias al menos seis décimas más para remontar en tan pocos días. La gran incógnita ahora es qué ocurrirá en septiembre: ¿mantendrá Mediaset ‘First Dates’ en Telecinco para competir con potencias como ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’, o devolverá el formato a Cuatro, su canal original?