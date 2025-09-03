Disney+ convierte en muertos vivientes a sus superhéroes en 'Marvel Zombies'

En el año 2005, Marvel Comics decidió dar un giro sorprendente a sus superhéroes más famosos, convirtiéndolos en muertos vivientes en un distopía zombi que fue todo un éxito para la compañía. Disney+, tras varias decepciones en su catálogo de contenidos bajo la marca Marvel Studios, buscará con 'Marvel Zombies' un impulso positivo con esta nueva serie de animación de cuatro episodios, que llegarán a la plataforma de streaming el próximo 24 de septiembre. La compañía ha lanzado un nuevo vistazo en forma de tráiler, que ha sido bastante aplaudido en redes, vaticinado que esta nueva aventura de los héroes más famosos del Universo Marvel será todo un éxito.

Esta nueva ficción en formato animación cuenta con las voces originales de Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Tessa Thompson (Valquiria) o Simu Liu (Shang-Chi), otorgando un plus de autenticidad a esta nueva historia de Marvel Studios, que promete una visión más oscura y tétrica de Los Vengadores y resto de héroes del UCM. Este nuevo apocalipsis zombi no solo afectará a la población corriente de la Tierra, ya que héroes y villanos se verán perjudicados por la epidemia, provocando una situación inédita dentro del UCM.

Ya hubo un adelanto en 'What If...?'

'Marvel Zombies' será la sexta ficción de Marvel Studios bajo el paraguas de Disney+ tras 'What If...?', 'Yo soy Groot', 'X-Men 97', 'Tu amigo y vecino Spider-Man' y 'Ojos de Wakanda'. Precisamente en la primera temporada de 'What If...?', vimos un adelanto de la posible trama que presenciaremos con 'Marvel Zombies', ya que el argumento de este episodio giraba en torno a una epidemia zombi que afecta a Los Vengadores y que obliga al resto de héroes a buscar un cura. Un episodio que fue valorado positivamente en IMDb con una nota media de 7,7, siendo el quinto capítulo mejor valorado de esa temporada.