Disney+ recupera a Selena Gómez para la segunda temporada de la secuela de 'Los Magos de Waverly Place'

La magia de 'Los Magos de Waverly Place' está más viva que nunca y, tras la vuelta de los hermanos Russo a Disney Channel de la mano de la secuela 'Wizards Beyond Waverly Place', Disney+ ha anunciado la renovación por una segunda temporada, que llegará el 12 de septiembre al canal de televisión, mientras que el 8 de octubre se estrenará en la plataforma.

Los nuevos episodios seguirán contando con el protagonismo de Justin (David Henrie), a quien su hermana Alex le encargó en la primera temporada enseñar a la joven maga Billie. Sin embargo, la historia se complica, ya que sus hijos, Roman y Milo, también han adquirido poderes mágicos.

Justin ahora tiene la tarea de entrenar a tres jóvenes magos para la Competencia Familiar de Magos, recuperando uno de los temas centrales de la serie original que tanto impacto tuvo en los adolescentes que cada día antes de ir a la escuela seguían las aventuras de la familia Russo entre 2007 y 2012.

A lo largo de los nuevos capítulos, aumentará la tensión dentro y fuera de la familia y surgirá una nueva y misteriosa amenaza que podría desestabilizar a los Russo para siempre. A ellos regresarán personajes icónicos como el director de la escuela Laritate (Bill Chott) y Mantooth (Sean Whalen).

Amanda Tepe, conocida por sus numerosos papeles memorables en la serie original, también hace una aparición especial en el episodio navideño. Pero el regreso más especial y esperado es el de Selena Gómez que volverá a aparecer como invitada estrella al igual que hiciera en el episodio piloto de la primera temporada.