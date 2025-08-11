El dolor de Jennifer Aniston por Matthew Perry: "Me alegra que ya no esté sufriendo"

El 28 de octubre de 2023 es una fecha que se ha quedado incrustada en la mente de los seguidores de 'Friends' tras la fatídica muerte de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing, a causa de los "efectos agudos de la ketamina" y tras años de lucha contra las adicciones. Sus compañeros de reparto se despidieron de él entre lágrimas y recientemente Jennifer Aniston ha vuelto a recordar el trágico suceso.

En una entrevista con 'Vanity Fair', la actriz que interpretaba a Rachel, ha asegurado que intentaron ayudarle: "Hicimos cuanto pudimos por él mientras pudimos. Casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente difícil para él".

Y admite que "fue muy duro para todos nosotros y para los fans", por lo que hay una parte de ella que piensa que el desenlace final "es lo mejor" que podía haber pasado: "Me alegra que ya no esté sufriendo ese dolor".

Poco después del fallecimiento de su amigo y compañero, la intérprete estadounidense escribió en sus redes sociales un emotivo mensaje: "Despedirme de Matty ha sido una oleada de emociones descontrolada que nunca antes había experimentado. Era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente".

"Matty, te quiero muchísimo y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días… a veces casi puedo oírte decir: "¿Podrías estar más loco?", finalizaba Aniston en su perfil de Instagram, mientras que más tarde, revelaría que había hablado con él por mensaje el mismo día que murió.

Matthew Perry fue encontrado sin vida en la piscina de su casa de Los Ángeles y el informe forense detalló que la cantidad de ketamina en su cuerpo era comparable a la que se utiliza para anestesia en cirugías.