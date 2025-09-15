Premios Emmy 2025
Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy 2025 en España
'The Studio' ha sido la gran vencedora de la noche terminando la gala con 13 estatuillas para el éxito global de Seth Rogen para Apple TV+
La madrugada del 14 de septiembre se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la 77ª edición de los Premios Emmy, en la que la comedia 'The Studio' se consagró como la gran triunfadora de la noche al llevarse trece galardones, un hito histórico en la categoría. En el terreno dramático, la serie 'The Pitt' se alzó con el premio a mejor drama, mientras que 'Severance' también se hizo notar gracias a las actuaciones de Britt Lower y Tramell Tillman. A continuación os dejamos con todas las series galardonadas y donde poder verlas en streaming en España:
- 'The Studio' – 13 premios → Mejor serie de comedia. Disponible en Apple TV+, por lo tanto, también en Movistar Plus+.
- 'Adolescence' – 9 premios → Mejor serie limitada. Disponible en Netflix.
- 'El Pingüino' – 9 premios → Mejor actriz en serie limitada (Cristin Milioti). Disponible enHBO MAX, por lo tanto, también en Movistar Plus+.
- 'Severance' – 8 premios → Mejor actriz en drama (Britt Lower). Disponible en Apple TV+, por lo tanto, también en Movistar Plus+.
- 'SNL 50th Special' – 8 premios → Mejor programa de variedades. Disponible en Movistar Plus+.
- 'Andor' – 5 premios → Premios técnicos y de producción destacados. Disponible en Disney +.
- 'The Pitt' – 5 premios → Mejor serie de drama. Disponible en HBO MAX, por lo tanto, también en Movistar Plus+.
- 'The Traitors' – 5 premios → Mejor reality de competición. Disponible en HBO MAX, por lo tanto, también en Movistar Plus+.
- 'Arcane' – 4 premios → Mejor serie de animación. Disponible en Netflix.
- 'Love, Death & Robots' – 4 premios → Mejor antología animada. Disponible en Netflix.
- 'The Boys' – 3 premios → Premios técnicos e interpretativos secundarios. Disponible en Amazon Prime Video.
- 'Bridgerton' – 3 premios → Reconocimientos en diseño y dirección artística. Disponible en Netflix.
- 'Hacks' – 3 premios → Mejor actriz de comedia (Jean Smart). Disponible en HBO MAX, por lo tanto, también en Movistar Plus+ y SkyShowtime.
Ganadores principales de la 77ª edición de los Premios Emmy
- Mejor serie de comedia: 'The Studio'
- Mejor serie de drama: 'The Pitt'
- Mejor serie limitada: 'Adolescence'
- Mejor actor en comedia: Seth Rogen ('The Studio')
- Mejor actriz en comedia: Jean Smart ('Hacks')
- Mejor actor en drama: Noah Wyle ('The Pitt')
- Mejor actriz en drama: Britt Lower ('Severance')
- Mejor actor en serie limitada: Stephen Graham ('Adolescence')
- Mejor actriz en serie limitada: Cristin Milioti ('El Pingüino')
- Mejor actriz secundaria en comedia: Hannah Einbinder ('Hacks')
- Mejor actor secundario en comedia: Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')
- Mejor actriz secundaria en drama: Katherine LaNasa ('The Pitt')
- Mejor actor secundario en drama: Tramell Tillman ('Severance')
- Mejor actor secundario en serie limitada: Owen Cooper ('Adolescence')
- Mejor actriz secundaria en serie limitada: Erin Doherty ('Adolescence')
