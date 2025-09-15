Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy 2025 en España

La madrugada del 14 de septiembre se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la 77ª edición de los Premios Emmy, en la que la comedia 'The Studio' se consagró como la gran triunfadora de la noche al llevarse trece galardones, un hito histórico en la categoría. En el terreno dramático, la serie 'The Pitt' se alzó con el premio a mejor drama, mientras que 'Severance' también se hizo notar gracias a las actuaciones de Britt Lower y Tramell Tillman. A continuación os dejamos con todas las series galardonadas y donde poder verlas en streaming en España:

'The Studio' – 13 premios → Mejor serie de comedia. Disponible en Apple TV+ , por lo tanto, también en Movistar Plus+ .

– 9 premios → Mejor serie limitada. Disponible en . 'El Pingüino' – 9 premios → Mejor actriz en serie limitada (Cristin Milioti). Disponible en HBO MAX , por lo tanto, también en Movistar Plus+ .

– 8 premios → Mejor actriz en drama (Britt Lower). Disponible en , por lo tanto, también en . 'SNL 50th Special' – 8 premios → Mejor programa de variedades. Disponible en Movistar Plus+ .

– 5 premios → Premios técnicos y de producción destacados. Disponible en . 'The Pitt' – 5 premios → Mejor serie de drama. Disponible en HBO MAX, por lo tanto, también en Movistar Plus+ .

– 5 premios → Mejor reality de competición. Disponible en , por lo tanto, también en . 'Arcane' – 4 premios → Mejor serie de animación. Disponible en Netflix .

– 4 premios → Mejor antología animada. Disponible en . 'The Boys' – 3 premios → Premios técnicos e interpretativos secundarios. Disponible en Amazon Prime Video.

– 3 premios → Reconocimientos en diseño y dirección artística. Disponible en . 'Hacks' – 3 premios → Mejor actriz de comedia (Jean Smart). Disponible en HBO MAX, por lo tanto, también en Movistar Plus+ y SkyShowtime.

Ganadores principales de la 77ª edición de los Premios Emmy