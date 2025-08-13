'Downton Abbey' vuelve a la televisión con una emisión especial en la NBC

'Downton Abbey' comenzó su andadura en la pequeña pantalla allá por 2010 y rápidamente conquistó tanto al público como a la crítica, entrando en el Libro Guinness de los Récords por haber obtenido la "mayor calificación de la crítica para una serie de televisión". Este éxito alargó la historia durante seis temporadas y en 2019 dio el salto a la gran pantalla.

Ahora, ante el inminente estreno en cines de la tercera y última temporada el 12 de septiembre, la ficción volverá a sus orígenes con una emisión especial en televisión que ha preparado la cadena NBC, tal y como ha informado el semanario estadounidense 'Variety'.

Este programa especial tendrá una duración de una hora y reunirá al reparto en el Hotel Savoy de Londres para compartir recuerdos e historias inéditas de su tiempo en la serie. Entre los llamados a participar en esas conversaciones están Hugh Bonneville, Laura Carmichael o Jim Carter.

Asimismo, se presentará un adelanto de 'Downton Abbey: El gran final', la última entrega en la que la familia Crawley y su personal de servicio se despedirá del público contando el final de una época adentrándose en una nueva: los años treinta.

En el especial, que se emitirá el miércoles 10 de septiembre, también estarán Raquel Cassidy, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol y Penelope Wilton,