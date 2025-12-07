El emotivo homenaje de los creadores de 'Stranger Things' a su profesora de teatro

El año no podía terminar sin el estreno de la quinta y esperada temporada de 'Stranger Things' y el estreno de la primera parte ha sido un éxito absoluto. La serie creada por los hermanos Duffer ha hecho historia en Netflix al convertirse en el mejor estreno de una serie en inglés de todos los tiempos en la plataforma, con 59,6 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días.

Y en esos episodios destaca un actor muy especial, la profesora de teatro de Matt y Ross Duffer durante su etapa en secundaria. Así lo ha desvelado este último con una publicación en sus redes sociales: "La señorita Harris es interpretada por Hope Hynes Love. Fue nuestra profesora de teatro en el instituto".

"El instituto fue duro para mí y para mi hermano. Pero Hope vio algo en nosotros que nosotros no veíamos, y nos dio la confianza no solo para sobrevivir esos cuatro años, sino también para mudarnos a Los Ángeles y perseguir nuestros sueños", ha confesado.

Tras ser presentada en la última temporada como la señora. Harris, profesora de la Escuela Primaria Hawkins, se convierte en un personaje clave cuando Vecna ​​ataca a su clase, donde está Holly Wheeler (Nell Fisher). En un momento dado, ve a Holly hablando con su "amigo imaginario", el Señor Qué, en el patio de la escuela antes de que secuestren al pequeño Wheeler. Sin embargo, Mike (Finn Wolfhard) y Nancy (Natalia Dyer) descubren más tarde que el Señor Qué es en realidad Henry, también conocido como Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

Más adelante, la señora Harris también acompaña a los militares para ayudar a vigilar a los niños. Y durante el ataque del Demogorgon, también consigue que los niños se escondan debajo de las camas; sin embargo, Vecna ​​finalmente se los lleva al final del episodio cuatro.