Una estrella de 'Juego de Tronos' advierte al nuevo elenco infantil de 'Harry Potter': “Aléjense de las redes sociales”

La cuenta atrás para el esperado regreso de 'Harry Potter' ya está en marcha. Tras ocho películas que marcaron a toda una generación, HBO prepara una nueva adaptación televisiva que verá la luz en 2027 y que contará con un reparto completamente renovado. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán los encargados de dar vida a Harry, Hermione y Ron en esta versión seriada del universo creado por J. K. Rowling.

Ante el reto que supone encarnar a personajes tan icónicos, no solo el foco de la crítica estará sobre ellos, también el de millones de fans. Y precisamente sobre esa presión ha querido pronunciarse Sophie Turner, la actriz que se convirtió en estrella mundial gracias a su papel de Sansa Stark en 'Juego de Tronos'.

En una entrevista con 'Flaunt', Turner reconoció sentirse protectora con los niños que formarán parte de esta nueva aventura televisiva y les envió un consejo muy concreto: mantenerse alejados de las redes sociales. Según la intérprete británica, plataformas como Instagram o X pueden resultar un entorno hostil para actores en plena adolescencia, especialmente cuando deben lidiar con la exposición mediática y las críticas de los seguidores más radicales.

“Me encantaría poder abrazarlos y decirles que todo va a ir bien, pero que no se acerquen a las redes sociales”, comentó. Turner también les recomendó mantener los pies en la tierra, seguir rodeados de sus amigos de siempre y apoyarse en sus familias como principal red de seguridad.

La advertencia de la actriz no es casual. Cuando 'Juego de Tronos' se estrenó en 2011, las redes sociales aún estaban en una fase incipiente y no tenían el peso que poseen hoy en día. Con el paso de las temporadas, el fenómeno creció de forma exponencial y Turner llegó a reconocer que su salud mental se vio afectada, obligándola a cambiar hábitos para protegerse.