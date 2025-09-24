Fox y Fremantle darán una nueva vida a 'Los vigilantes de la playa' con historias innovadoras y estrellas emergentes

En los años 90, una serie destacó por encima de las demás. Protagonizada por unos jóvenes David Hasselhoff y Pamela Anderson enfundados en sus bañadores rojos corriendo a cámara lenta, logró mantenerse en antena durante 11 temporadas, tras un debut con poca audiencia hasta que en la segunda temporada la producción pasó por las manos del actor que interpretaba Mitch Buchannon. No es otra que 'Los vigilantes de la playa', que volverá a tener una nueva vida más de 20 años después.

El proyecto comenzó a fraguarse en 2018, cuando la productora de televisión Fremantle inició conversaciones con distribuidoras y plataformas de streaming para desarrollar un reinicio de la historia que encandiló a los millenials.

Ahora, el grupo ha encontrado un aliado en Fox, que se unió en 2024 y ahora ha dado luz verde al proyecto de versionar la ficción, tal y como han informado varios medios estadounidenses. Ambas compañías producirán la nueva serie de 'Los vigilantes de la playa', que contará con 12 episodios y llegará a las pantallas en la temporada 2026-2027.

Según ha desvelado 'Variety', Matt Nix se ocupará del guion, además de participar como productor ejecutivo junto con los creadores de la serie original Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz. A ellos también se suma Dante Di Loreto.

Michael Thorn, presidente de Fox Television Network, ha anunciado la noticia, añadiendo que es el momento ideal para reinterpretarla en clave moderna. "En su primera temporada, definió toda una era en la vida playera y elevó a los socorristas a la categoría de íconos. Ahora, con nuestros socios en Fremantle, este gigante televisivo está listo para un regreso moderno", ha explicado.

Asimismo, ha adelantado que los autores "llevarán el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias innovadoras, estrellas emergentes y todo el espectáculo que hizo de la franquicia una sensación mundial".