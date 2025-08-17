Fue una de las estrellas de 'Stranger Things' y ahora explica por qué desapareció

Dacre Montgomery saltó a la fama internacional gracias a su papel de Billy Hargrove en 'Stranger Things', la exitosa producción de Netflix creada por los hermanos Duffer. Sin embargo, lo que parecía ser el trampolín definitivo hacia una carrera imparable en Hollywood también supuso un punto de inflexión. Según el propio actor, el éxito repentino le empujó hacia proyectos demasiado comerciales y alejados de sus aspiraciones artísticas, lo que le llevó a detenerse durante varios años.

En una entrevista con People, el intérprete australiano de 30 años reconoció que la popularidad de la serie cambió su vida de la noche a la mañana: “Fue increíble y abrumador, me sentí muy afortunado, pero crecí queriendo trabajar en cine de autor (...). Y cuando salió 'Stranger Things', sentí que me estaban empujando en una dirección comercial”, confesó.

Esa presión le llevó a tomarse un tiempo para reflexionar y reencontrarse con los papeles que realmente quería interpretar. “Ese tipo de cosas requieren tiempo, no puedo generar de la nada una gran historia”, explicó. Un proceso de reinvención que se prolongó durante cinco o seis años y que, asegura, le ha permitido reencontrar el rumbo de su carrera.

El resultado de esa búsqueda personal se plasma ahora en 'Went Up the Hill', un drama independiente estrenado el pasado 15 de agosto. En la cinta, Montgomery interpreta a Jack, un joven que debe enfrentarse a la muerte de su madre. El actor no duda en afirmar que “el proceso de ensayos y de rodaje cambió mi vida”, convencido de que el cine independiente, con historias con más trasfondo y riesgo, es el camino que quiere seguir recorriendo.

Mientras tanto, el universo que lo lanzó a la fama se prepara para su despedida. La quinta y última temporada de 'Stranger Things' ya tiene fecha: se estrenará en tres partes el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, con el gran final programado para el 1 de enero de 2026. Netflix promete un desenlace épico con la esperada batalla contra Vecna y el regreso de sus protagonistas más queridos, entre ellos Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder y Finn Wolfhard.