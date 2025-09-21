‘Gen V’: así terminó la primera temporada y lo que debes recordar antes de la segunda entrega

La segunda temporada de Gen V llegó a Prime Video el pasado 19 de septiembre con un estreno de tres episodios. Dos días después de su lanzamiento, repasamos cómo terminó la primera tanda y qué dejó la cuarta temporada de The Boys, claves para entender el presente de la franquicia.

Así acabó la primera temporada de ‘Gen V’

La trama siguió a Marie Moreau (Jaz Sinclair) en su ingreso en la Universidad Godolkin, institución destinada a formar a futuros superhéroes bajo el control de Vought. Allí conoció a Andre (Chance Perdomo), Jordan (London Thor y Derek Luh), Emma (Lizze Broadway) y Cate (Maddie Phillips), compañeros con los que descubrió los secretos de la universidad.

La investigación del grupo reveló la existencia de The Woods, un laboratorio secreto en el que se experimentaba con jóvenes supes para crear un virus capaz de matarlos. La decana Indira Shetty (Shelley Conn) utilizaba el centro en su plan de venganza contra Homelander, responsable de la muerte de su familia.

Cate, que había estado manipulando la memoria de sus amigos bajo órdenes de Shetty, terminó rebelándose y liberando a los prisioneros de The Woods junto a Sam (Asa Germann). El campus se convirtió entonces en un campo de batalla entre humanos y supes, con un desenlace marcado por la aparición de Homelander (Antony Starr). Lejos de frenar la violencia, acusó a Marie de atacar a los suyos y la neutralizó con un rayo láser.

El suceso fue presentado públicamente como la “Masacre de Godolkin”, con Marie, Andre, Jordan y Emma señalados como culpables. Cate y Sam fueron proclamados héroes y nombrados nuevos Guardianes de Godolkin. Los protagonistas terminaron recluidos en un misterioso centro de detención.

Lo que ocurrió en ‘The Boys’ temporada 4

La primera temporada de 'Gen V' se conectó directamente con The Boys gracias a la presencia de Victoria Neuman (Claudia Doumit), que obtuvo el virus desarrollado en The Woods. Ese elemento fue central en la cuarta temporada de la serie principal, donde Homelander buscó consolidar su poder político en un país dividido.

Con la ayuda de Sister Sage (Susan Heyward), Homelander manipuló la situación para colocar a un nuevo presidente afín a sus intereses. El final mostró un país bajo ley marcial, con decenas de superhéroes convertidos en fuerzas de orden al servicio directo de los Siete. Cate y Sam aparecieron en ese nuevo contexto, colaborando en la detención de varios miembros de los Boys.

La conexión hacia ‘Gen V’ temporada 2

Los nuevos episodios, estrenados el 19 de septiembre, se desarrollan en este escenario en el que los superhéroes dominan Estados Unidos. Con un nuevo decano al frente de Godolkin, los estudiantes deberán enfrentarse a las consecuencias de la Masacre y a la influencia creciente de Vought.

Como señaló la showrunner Michele Fazekas, las dos series “se hablan entre sí”: lo que ocurrió en 'The Boys' T4 abre camino directo a lo que ahora se vive en 'Gen V' T2.