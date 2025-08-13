Hayden Christensen pide a Disney una serie que explore su personaje más allá de Darth Vader

El 1 de noviembre de 1994 George Lucas empezó a escribir el guion del episodio 1, aquel que daría lugar a la 'Amenaza Fantasma' de 'Star Wars', en la que conocimos el origen del gran villano de la saga, Darth Vader. Cuatrocientos candidatos se presentaron para interpretar a Anakin Skywalker en la gran pantalla y Lucas escogió al actor canadiense Hayden Christensen, participando en los episodios II, III y en las series de 'Obin-Wan Kenobi' y 'Ashoka'. Más de dos décadas después de su primera aparición, Christensen quiere volver al universo de la Guerra de las Galaxias pero interpretando a Anakin antes de pasarse definitivamente al lado oscuro. Según el interprete nacido en Vancouver, su personaje tiene aún "muchas historias que contar" antes de que se convirtiera en Darth Vader y le ha pedido a Disney que valore una ficción enmarcada en las Guerras Clon.

No dudaría ni un segundo

Hayden Christensen no planea alejarse del universo 'Star Wars'. El actor, que volvió a encarnar a Anakin Skywalker y Darth Vader en 'Obi-Wan Kenobi' y más recientemente en la primera temporada de 'Ahsoka', expresó en la Fan Expo de Boston su entusiasmo por seguir participando en proyectos de Lucasfilm. Aunque reconoce el cariño que siente por Darth Vader, Christensen sueña con protagonizar una serie ambientada en las Guerras Clon, en formato live-action, junto a Ewan McGregor. “Creo que ese periodo aún guarda momentos emocionantes que podrían explorarse, y hacerlo con Ewan sería algo realmente especial”, afirmó. El intérprete considera que hay tramas previas a 'La venganza de los Sith' que merecen ser contadas, con potencial para combinar acción y desarrollo de personajes. Además, no descarta volver a ponerse el traje negro del icónico villano si surge una propuesta interesante: “Queda mucho por descubrir de Vader; si me llaman para un proyecto así, me apunto sin dudarlo”. De momento, su regreso confirmado será en la segunda temporada de 'Ahsoka', pero sus palabras dejan claro que su vínculo con la saga galáctica está lejos de romperse. A pesar de las críticas iniciales a su interpretación, el fandom lo ha redescubierto y lo considera esencial para la franquicia.

La mayor epopeya de la Galaxia

El 25 de mayo de 1977 marcó un punto de inflexión en la vida de George Lucas, al dar luz a uno de los fenómenos más arrolladores de la cultura popular. 'Star Wars' hizo su debut en las salas de cine, y desde entonces, con 11 películas, numerosas series de animación y acción real, cómics y videojuegos, esta epopeya galáctica continúa conquistando los corazones de todas las edades.