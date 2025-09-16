HBO Max estrenará una serie sobre los atentados del 7 de octubre

El 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo terrorista Hamás emprendió la mayor incursión por tierra, mar y aire en Israel dejando más de 1.200 personas muertas y secuestrando como rehenes a otros 251 civiles y militares, quedó grabado para la posteridad. Este momento dio lugar a la ofensiva del país dirigido por Benjamin Netanyahu, que está cometiendo un genocidio en Gaza con alrededor de 680.000 muertos dos años después, según la ONU.

Desde entonces, uno de los sectores más críticos contra lo que se consideran crímenes de guerra por parte de Israel ha sido el mundo de Hollywood, donde se han creado dos bandos. Por una parte, varios actores como Javier Bardem, Mark Ruffalo o Emma Stone se han unido a la iniciativa de no trabajar con empresas israelíes "implicadas en el genocidio". En la otra cara de la moneda se encuentra Paramount, que ha condenado ese boicot a Israel.

En medio de esta confrontación ha aparecido HBO Max, que ha anunciado la adquisición de la serie 'One day in October', de producción israelí y basada en los hechos reales del fatídico día y que se presenta como la primera representación con guion en tiempo real de historias personales del ataque, según recoge el medio estadounidense 'Variety'.

La plataforma de streaming estrenará en Estados Unidos esta producción de cuatro capítulos de Fox Entertainment Studios en colaboración con las israelíes Yes TV y Moriah Media. Será el próximo 7 de octubre, cuando se cumple el segundo aniversario del inicio del conflicto en Oriente Próximo tras los ataques en el festival de música de Reim.

Según la sinopsis, la serie presenta siete narrativas conmovedoras y artísticamente entrelazadas sobre amor, valentía, sacrificio y supervivencia. Desde familias destrozadas hasta momentos de esperanza que surgen ante una tragedia atroz, pasando por una valentía increíble contra todo pronóstico, cada episodio revela el coste humano y la resiliencia que nace del caos. La serie retrata las experiencias de las víctimas y los sobrevivientes de ese día y cobra vida gracias a un elenco distinguido y un equipo creativo aclamado.

Su creador, Daniel Finkelman, ha decidido centrarse solo en esa primera parte de los hechos y explica que "son historias de personas comunes que enfrentan momentos extraordinarios. En una época en la que la verdad es frágil, lo más poderoso que podemos hacer es apelar a la humanidad misma. Espero que estas historias abran corazones y provoquen conversaciones significativas".

Del mismo modo, el presidente y director de Fox, Fernando Szew, añade que abordan la serie "con el máximo cuidado, sensibilidad y urgencia para asegurar que las historias se contaran con autenticidad y respeto, rindiendo homenaje a las víctimas y a los heroicos sobrevivientes".