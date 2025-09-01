HBO sorprende con el regreso de una cara muy familiar a su nueva serie de ‘Harry Potter’

El universo mágico de Hogwarts vuelve a abrir sus puertas y lo hace con un regreso que ha entusiasmado a los fans. Warwick Davis, quien ya dio vida al Profesor Filius Flitwick en las películas originales de 'Harry Potter', retomará el papel en la nueva serie de HBO, cuyo estreno está previsto para 2027.

Se trata del primer actor de la saga cinematográfica que repite personaje en esta ambiciosa adaptación televisiva, producida por Warner Bros. Television y Brontë Film and TV con la participación de J.K. Rowling como productora ejecutiva. El anuncio llegó durante el tradicional evento Back to Hogwarts, celebrado cada 1 de septiembre.

La serie, que contará con Francesca Gardiner como guionista y Mark Mylod en la dirección de varios episodios, ya tiene confirmados a los nuevos intérpretes de Harry, Ron y Hermione, además de fichajes como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) y Nick Frost (Hagrid).