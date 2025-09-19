El 'no' de 'Los hombres de Paco' que llevó a Blanca Suárez al estrellato en 'El Internado'

La serie de'El Internado'marcó a toda una generación de adolescentes que cada semana esperaban ansiosos un nuevo capítulo para tratar de descifrar los oscuros secretos que se escondían tras los muros de la Laguna Negra y seguir las historias de los jóvenes interpretados por Yon González Luna, Elena Furiase, Ana de Armas o Blanca Suarez.

Unos actores que saltaron a la fama gracias a la serie, como es el caso de la intérprete de Julia Medina que se unió a la ficción en la segunda temporada. Sin embargo, su vida pudo dar un giro radical antes de aparecer en la aclamada producción creada por Daniel Écija en 2007.

En aquellos años, Antena 3 emitía otra exitosa serie que cautivó a gran parte de la audiencia y que estaba protagonizada por Paco Tous, Pepón Nieto y Hugo Silva. No era otra que 'Los hombres de paco'. Y Blanca Suárez pudo dar vida a uno de sus personajes, según ha desvelado en una entrevista en el programa 'El Faro' de la Cadena Ser.

La intérprete madrileña dio sus primeros pasos en la película 'Eskalofrío', dirigida por Isidro Ortiz, y antes de aparecer en 'El Internado' hizo una prueba para la comedia que seguía los pasos de varios policías en la comisaría de San Antonio: "Evidentemente, esa prueba no salió. Pero sí le dije a la que ahora es mi representante que merecía la pena incluirme en su cartera".

Tras no pasar el casting, la actriz consiguió hacerse con el papel de la alumna que tenía un don para ver fantasmas tras ser fichada por Luis San Narciso, el director de casting de 'El Internado'. Una experiencia que se volvió clave de cara a su futuro en el ámbito de la interpretación: "Fue una experiencia que me arrasó, pero en positivo. De repente empezaba a vivir un mundo de adultos".