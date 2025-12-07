Hulu revela el primer vistazo de ‘Los testamentos’, la secuela de ‘El cuento de la criada’ que llegará en 2026

Hulu ha presentado el primer vistazo de ‘Los testamentos’, la esperada secuela televisiva de ‘El cuento de la criada’, que llegará a la plataforma en abril de 2026. Las primeras imágenes, mostradas durante el festival CCXP en São Paulo, revelan el tono y la escala del nuevo capítulo del universo creado a partir de la obra de Margaret Atwood.

La serie se basa en la novela homónima que Atwood publicó en 2019 y retoma la historia de Gilead años después de los acontecimientos vistos en la ficción original. En este nuevo contexto, la trama se centra en una generación de jóvenes que ha crecido sin conocer nada más que la teocracia que rige sus vidas, educadas desde pequeñas para aceptar matrimonios concertados y una vida de servidumbre. Según la sinopsis oficial, estas mujeres deberán buscar alianzas nuevas y antiguas para luchar por la libertad y la vida que merecen.

El reparto de ‘Los testamentos’ está encabezado por Ann Dowd, que retoma su papel de tía Lydia, y se completa con Chase Infiniti, Lucy Halliday, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana y Birva Pandya, quienes dan vida a las nuevas generaciones que sostienen el relato. Las imágenes difundidas permiten entrever un enfoque visual continuista respecto a la serie original, pero con un punto de vista renovado que pone a estas jóvenes en el centro.

La serie está creada por Bruce Miller, showrunner también de ‘El cuento de la criada’, quien vuelve a liderar el proyecto como productor ejecutivo. Junto a él figuran, entre otros, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein y Mike Barker, que dirigirá los tres primeros episodios. La producción corre a cargo de MGM Television.

‘El cuento de la criada’, basada en la novela de 1985, se emitió durante seis temporadas desde 2017 hasta su final este mismo año, convirtiéndose en una de las series más influyentes de la última década. Con ‘Los testamentos’, Hulu busca ampliar el universo narrativo de Atwood y explorar las consecuencias a largo plazo del régimen de Gilead a través de personajes que nunca conocieron la vida antes de su instauración.