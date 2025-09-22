Impacto en el universo 'Harry Potter': rumores apuntan a que Lord Voldemort sería mujer en la nueva serie de HBO MAX

El futuro reboot de 'Harry Potter' en HBO MAXsigue generando expectación y rumores. En esta ocasión, el reconocido insider Daniel Richtman ha revelado una posibilidad que podría cambiar la percepción de la saga: Lord Voldemort podría ser interpretado como mujer en la nueva serie. Aunque se trata de información no confirmada, la filtración ha despertado sorpresa entre los seguidores y abre el debate sobre cómo la producción planea reinventar a los personajes más icónicos del universocreado por J.K. Rowling. Richtman ganó notoriedad dentro de la industria tras ser la primera persona que filtró la aparición de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield en 'Spider-Man: No way Home', la tercera entrega de la trilogía del hombre araña de Tom Holland en el UCM.

Tras el anuncio oficial del reparto de la serie y la polémica generada por la elección de Paapa Essiedu como Severus Snape, muchos fanáticos comenzaron a especular sobre qué intérprete daría vida al gran villano de la saga Harry Potter. Lord Voldemort es uno de los pocos personajes cuyo papel aún no se ha revelado y, según los últimos rumores, podría incluso ser asumido por una actriz en este ambicioso megaproyecto del mundo mágico que prepara HBO MAX. La información de Daniel Richtman apunta a que el casting no esta cerrado solo para actores hombres, ya que las mujeres actrices pueden presentarse a la audición y optar a interpretar al señor (o señora) tenebroso (o tenebrosa) del universo creado por J.K. Rowling.

Grabación sin descanso

La cuenta Redanian Intelligence, especializada en las grandes series del mundo del streaming como 'La casa del dragón' del Universo 'Juego de Tronos', ha adelantado que no habrá descanso durante las filmaciones de las dos primeras temporadas (que adaptaran 'La piedra filosofal' y 'La Cámara secreta') y que ambas contarán con seis episodios cada una, siendo en total 12 capítulos que llevarán a la pequeña pantalla los dos primeros libros escritos por la autora británica. La primera temporada llegará en 2027 y también se ha conocido que HBO MAX tiene decidido el actor que interpretará al gran villano del Universo Harry Potter, Lord Voldemort, pero su identidad se mantendrá en secreto para sorprender al mundo entero en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del mundo del streaming. La nueva ficción de 'Harry Potter' está liderada por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, seleccionados tras un extenso casting de más de 30.000 niños. La showrunner Francesca Gardiner elogió el talento del trío principal, destacando su “magia en pantalla”. John Lithgow será el nuevo Albus Dumbledore, mientras que otros personajes icónicos tendrán nuevos rostros, como Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirrell) y Paul Whitehouse (Filch). Además, se han sumado Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn y Lox Pratt como los Malfoy, Bel Powley y Daniel Rigby como los Dursley, entre muchos otros.