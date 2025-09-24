Intriga, glamour y conspiraciones: todo lo que sabemos de la esperada secuela de ‘El tiempo entre costuras’

El universo de María Dueñas vuelve a la televisión con ‘Sira’, la esperada secuela de ‘El tiempo entre costuras’, una de las ficciones más exitosas de la historia reciente en España. La producción, impulsada por Atresmedia y Netflix en colaboración con Buendía Estudios, fue presentada oficialmente en el Festival de San Sebastián dentro de las novedades que llegarán a Atresplayer en el último trimestre de 2025 y a lo largo de 2026.

La serie, basada en la novela homónima publicada en 2021, parte con una gran ventaja: ‘Sira’ superó el millón de ejemplares vendidos en España y América Latina y fue traducida a múltiples idiomas, como inglés, francés, italiano, holandés o árabe. Un éxito literario que, unido al fenómeno televisivo que supuso ‘El tiempo entre costuras’ tanto en Antena 3 como posteriormente en Netflix, ha motivado que se apueste por una continuación con ambición global.

El rodaje comenzará a finales de 2025 y el estreno está previsto para 2026. La ficción se verá primero en Atresplayer Premium y Antena 3, y posteriormente aterrizará en Netflix, tanto en España como en varios territorios internacionales. El objetivo, según el equipo, es repetir el fenómeno que en su momento congregó a más de 5 millones de espectadores con la primera serie, un auténtico hito de la televisión en abierto.

La gran noticia para los seguidores es que Adriana Ugarte retomará el papel de Sira Quiroga, el personaje que la catapultó a la fama. A ella se suman de nuevo Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos y Elvira Mínguez, que volverán a dar vida a los rostros más reconocibles de esta historia.

En esta ocasión, la acción se sitúa en un momento clave: el final de la Segunda Guerra Mundial. Sira ha dejado atrás su colaboración con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva etapa junto a Marcus, interpretado por Peter Vives. Sin embargo, un trágico acontecimiento trastocará por completo sus planes cuando está a punto de ser madre. Obligada a reinventarse, deberá luchar por sobrevivir y sacar adelante a su hijo en un mundo aún convulso.

La trama la llevará a escenarios tan emblemáticos como Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, ciudades que se convierten en telón de fondo de una historia de espionaje, glamour, política y periodismo. Según avanzan desde Atresmedia, "Sira se moverá entre el brillo de las altas esferas, los secretos de los medios de comunicación y las conspiraciones internacionales".

Con estos ingredientes, ‘Sira’ aspira a convertirse en uno de los grandes estrenos de 2026 y en una nueva cita televisiva de alcance mundial, siguiendo la estela de la producción original que marcó un antes y un después en la ficción española.