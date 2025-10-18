Itziar Ituño cuenta cómo sobrevivió a la repentina fama mundial de 'La casa de papel'

El estreno de 'La casa de papel' en Antena 3 supuso un punto de inflexión para muchos de sus actores, en su mayoría intérpretes de larga trayectoria, pero desconocidos para el gran público nacional. Sin embargo, el fenómeno global que se desató tras su salto a Netflix convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales de la noche a la mañana.

Para una gran parte del reparto, la serie marcó un antes y un después, pasando del circuito español a tener una fama mundial repentina. Entre ellos se encuentra Itziar Ituño, la actriz que dio vida a la inspectora Raquel Murillo, después convertida en la atracadora Lisboa. Ituño ya era una cara conocida y muy popular en el País Vasco gracias a series como 'Goenkale', donde estuvo en más de 300 episodios, pero el impacto de la ficción creada por Álex Pina le arrebató la privacidad y la libertad de movimientos a la que estaba acostumbrada.

En una entrevista con elDiario.es, la actriz que acaba de volver a la gran pantalla con la película 'La Deuda', ha hablado precisamente de cómo ha sobrevivido a la repercusión que tuvo la serie sobre el gran atraco a la fábrica Nacional de Moneda y Timbre primero y al Banco de España después.

Ituño asegura que cada uno "lo ha hecho como ha podido" y que a nadie le han dado "un librito" con instrucciones. "Hay momentos en que dices: 'pero en qué estaría pensando, si yo tenía una vida tranquila, anónima, relajada, sin que nadie te pare, te haga fotos de lejos, sin ser el motivo del cuchicheo", ha proseguido.

Aún así, admite que es una "experiencia más en la vida" y que vivir un fenómeno de tales dimensiones le ha aportado un aprendizaje, el de "no juzgar a nadie". En ese sentido, se ha referido a algunas situaciones que se producen entre un famoso y un fan cuando el primero se niega a hacerse una foto.

"Yo ahora lo entiendo. Entiendo ese círculo de seguridad, de dejarme en paz un rato. Que no soy la mona de feria. Según cómo vengas así me vas a encontrar. Y si te digo que no, por favor respeta, porque mi curro no es este. Es verdad que para ti, igual soy una persona con la que estás familiarizada, pero yo contigo no. Es raro. A mí no me va la fama. Y mira que he sido yo misma la que me he subido a un escenario así que me lo como con patatas, pero eso de que te colocasen como en el Olimpo de los dioses…", ha apuntado.

Por otro lado, la intérprete española también ha desvelado que le "encantaría" pasar de la interpretación a la dirección de películas o series, aunque en vista de lo que "está sufriendo Daniel Guzmán" no le gustaría estar en ese aprieto. "A lo mucho haría un corto y va que chuta", ha añadido.

"Yo me atrevería a dirigir a actores y actrices, porque sé lo que es el lenguaje cinematográfico y tienes que saber mucho. Me dedicaría a eso, a la parte que sé, delegando todo el resto en gente que controla del tema", ha reflexionado.