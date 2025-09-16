Javier Cámara se convierte en un exjugador olímpico de bádminton en 'Yakarta', lo nuevo de Movistar Plus+

Javier Cámara seguirá ligado a Movistar Plus+ tras protagonizar las tres temporadas del thriller 'Rapa' y, muy pronto, volverá a aterrizar en la plataforma con la nueva serie original titulada 'Yakarta'. En ella, dará vida a José Ramón Garrido, un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas.

La serie acaba de finalizar su rodaje y cuenta la historia de este profesional retirado que, divorciado y sin ilusiones, cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.

Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…

Carla Quílez será la encargada de encarnar al personaje de Mar y el reparto lo completan otros actores españoles como David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola y Nuria Mencía. 'Yakarta' ha sido creada por Diego San José y en la dirección cuenta con Elena Trapé.

En palabras de su creador, la serie "es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Me gusta la gente sin carisma. Me dan paz, me calman. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana".