Jennifer Aniston cierra la puerta a una secuela de 'Friends' con una dolorosa razón

El poder de persuasión de una serie puede llegar a ser brutal y, hoy en día, 'Friends' es una de esas series con personalidad propia capaz de enganchar a nuevos espectadores a pesar de finalizar sus emisiones hace dos décadas. Este podría ser uno de los tantos motivos válidos para crear un episodio especial en el que sus personajes vuelvan a escena, ahora que las reuniones y revivals están tan de moda, pero una de las protagonistas no está de acuerdo con la idea.

En una reciente entrevista con la revista estadounidense dedicada a la moda, 'Harper's Bazaar', Jennifer Aniston, la mítica Rachel en la comedia de los 90, ha recordado la muerte de Matthew Perry, quien fue encontrado sin vida en la piscina de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023 tras haber sufrido una sobredosis de ketamina. La actriz ha intentado imaginar cómo sería la secuela de 'Friends', pero sin su compañero no es viable: "Sería literal y físicamente imposible".

"Es desgarrador que tuviera tantos demonios", ha lamentado Aniston mientras rememoraba los días pasados junto a él. "Para alguien con tantos problemas internos, sin duda se reía un montón, y eso lo era todo para él", ha apuntado.

Asimismo, ha puesto en valor lo que ha conseguido la ficción, de la que no oculta el orgullo que siente por haber formado parte de lo que se ha convertido en un fenómeno mundial: "La gente dice que vuelve a ver episodios para mejorar su salud mental; que si están estresados ​​por las noticias o el mundo, simplemente se sientan a ver un episodio de 'Friends'. Y ese es el mayor cumplido".

"Formó por completo quién soy. Era pura alegría. Lo esperaba con ilusión todos los días. Estaba deseando empezar a trabajar. Estaba deseando ver a esa gente. Estaba deseando leer los guiones: rodábamos el programa todos los viernes por la noche y, justo después de terminar, encontrábamos el nuevo guion para el lunes por la mañana en nuestro camerino. Estaba tan emocionada por descubrir qué iba a pasar como estoy segura de que lo estaba el público", ha comentado.