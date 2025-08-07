Para Jordi Wild estos son los 3 mejores personajes dirigidos por Quentin Tarantino

El pasado mes de julio se emitía del episodio 338 de 'The Wild Project', el videopodcast de Jorge Carrillo de Albornoz Torres, conocido como Jordi Wild o Giorgio, uno de los grandes creadores de contenidos de nuestro país, con 12,1 millones de seguidores en su canal principal y más de 6,74 millones en la cuenta de YouTube de 'The Wild Project' que se alzó con el Ondas este año en la categoría de Trayectoria en la Industria del Podcast. En este último videopodcast de la temporada, finalizando el curso 24/25 y marchándose de vacaciones de verano, el creador de contenidos catalán habló de multitud de temas durante más de 10 horas seguidas entre los que destacaban como un hacker vendrá a entrar en la Dark Web, debate sobre la inmigración centrado en la figura musulmana en Occidente y conversaciones mucho más distendidas como está que vamos a espetar, en la que Jordi Wild escogió a sus tres personajes favoritos escritos por Quentin Tarantino y un servidor te va a enseñar en que plataforma de streaming puedes disfrutar de su increíble actuación, algunas con Oscar incluido.

Vincent Vega ('Pulp Fiction')

Vincent Vega, interpretado por John Travolta, es uno de los personajes más emblemáticos del cine de Quentin Tarantino. Aparece en 'Pulp Fiction' (1994), una película que revolucionó el cine independiente por su estructura no lineal, diálogos cargados de humor negro y estilo visual único. Vega es un asesino a sueldo que trabaja para el gánster Marsellus Wallace junto a su compañero Jules Winnfield. Su personaje es carismático, irónico y profundamente humano, lo que lo convierte en uno de los favoritos del público. Una de las escenas más recordadas es el icónico baile con Mia Wallace en el Jack Rabbit Slim's, que se ha vuelto un símbolo de la cultura pop. Aunque Travolta no ganó el Oscar, fue nominado a Mejor Actor por este papel, lo que revitalizó su carrera. 'Pulp Fiction' ganó la Palma de Oro en Cannes y el Oscar al Mejor Guion Original, consolidando a Tarantino como un referente del cine. Vincent Vega es complejo: letal pero simpático, cínico pero curioso, y su destino trágico refleja la ironía y violencia impredecible del universo tarantinesco.

Disponible en: Movistar Plus+ y HBO MAX

Hans Landa ('Malditos Bastardos')

Hans Landa, el villano de 'Malditos Bastardos' ('Inglourious Basterds', 2009), es uno de los personajes más fascinantes y aterradores de Quentin Tarantino. Interpretado magistralmente por Christoph Waltz, Landa es un coronel de las SS conocido como el "Cazador de Judíos", cuya inteligencia, dominio del lenguaje y carisma lo convierten en una figura tan seductora como siniestra. La película transcurre en una realidad alternativa de la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de soldados estadounidenses judíos planea asesinar a líderes nazis. Landa destaca desde la primera escena, en la que interroga a un granjero francés con una sonrisa encantadora y una amenaza latente. El papel le valió a Waltz el Oscar, el Globo de Oro y el premio en Cannes a Mejor Actor de Reparto, catapultándolo al estrellato internacional. La complejidad de Landa reside en su oportunismo: cambia de lealtades para asegurar su supervivencia. Es un personaje inolvidable que encarna el horror burocrático del nazismo con una máscara de cortesía, y representa una de las mejores creaciones narrativas de Tarantino en cuanto a antagonistas.

Disponible en: Prime Video

Jackie Brown ('Jackie Brown')

Jackie Brown es la protagonista de la película homónima de 1997, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, basada en la novela 'Rum Punch' de Elmore Leonard. Interpretada por Pam Grier, ícono del cine blaxploitation de los años 70, Jackie es una azafata de mediana edad que trabaja para una aerolínea de tercera categoría y trafica dinero para un traficante de armas llamado Ordell Robbie. Cuando es arrestada por agentes federales, Jackie idea un plan para engañar tanto al gobierno como al criminal y quedarse con el dinero. A diferencia de otras películas de Tarantino, 'Jackie Brown' tiene un ritmo más pausado y una carga emocional más profunda. Jackie es una mujer inteligente, cansada del sistema, pero determinada a tomar el control de su vida. Aunque la película no fue un gran éxito comercial, recibió elogios de la crítica, y Grier fue nominada al Globo de Oro. Su personaje es atípico dentro del cine de Tarantino: madura, realista, con una lucha más interna que física. Jackie representa dignidad, astucia y fuerza, y se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino dentro del cine noir moderno.