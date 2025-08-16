El lanzamiento de la nueva serie de Marvel se adelanta: ya hay fecha

Disney+ ha confirmado que Marvel Zombies, la esperada miniserie animada del UCM, se estrenará el próximo 24 de septiembre, una semana antes de lo que estaba previsto inicialmente (3 de octubre).

La ficción surge a partir del episodio “What If… Zombies?!” de la primera temporada de What If...?, y expandirá esa línea temporal alternativa en la que Iron Man, Capitán América, Thanos y otros héroes icónicos aparecen convertidos en muertos vivientes.

El reparto contará con actores del MCU retomando a sus personajes en versión animada, entre ellos Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel, Florence Pugh como Yelena Belova, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Dominique Thorne como Riri Williams/Ironheart y David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian.

Según ha explicado el director Bryan Andrews, la producción se presenta como “un mini-evento de cuatro episodios, como si fuera una película dividida en partes”. El primer capítulo llegará el 24 de septiembre y los siguientes se estrenarán de forma semanal en Disney+.

Este adelanto, aunque pequeño, supone una buena noticia para los fans, que llevaban más de cuatro años esperando la serie desde que se anunció en el Disney+ Day de 2021. Además, el estreno coincidirá con la temporada de Halloween, un marco perfecto para una propuesta cargada de acción, terror y una atmósfera oscura poco habitual en Marvel.

Con menos estrenos confirmados en el futuro inmediato del UCM, Marvel Zombies se perfila como uno de los proyectos más esperados del catálogo de Disney+, y todo apunta a que el apocalipsis zombi marvelita llegará antes de lo que pensábamos.