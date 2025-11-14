Laura Caballero y Carlos Areces confirman la temporada 4 en Netflix de la serie 'Muertos S.L.'

Torregrosers, tenemos buenas noticias para vosotros. Laura y Alberto Caballero siguen de dulce y confirman que habrá cuarta temporada de 'Muertos S.L.', una de las grandes ficciones españolas en el género de la comedia, que llegó a Netflix este verano tras dos primeras temporadas bajo el sello de Movistar Plus+. La propia directora ha protagonizado el anuncio junto al gran actor y protagonista de la serie, Carlos Areces, corroborando que habrá más aventuras de los empleados de la Funeraria Torregrosa.

La serie completa se encuentra disponible en Netflix y los suscriptores de la plataforma de streaming pueden disfrutar de los 20 episodios de alrededor de 30 minutos cada uno que conforman uno de los grandes hits de los hermanos Caballero, que se suman a los éxitos palpables de 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina', 'El pueblo' y 'Machos Alfa'.

Su humor sátirico apunta directamente a la sociedad actual, con chistes genuinos y certeros

En la escritura, Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad dejan clara su marca con un humor satírico afilado que apunta directamente a la sociedad actual, combinando chistes genuinos y certeros. Se atreven con temas que en otros proyectos serían tabú, logrando que el mensaje cale de inmediato. El bullying escolar, los micromachismos, la picaresca laboral con las bajas, la precariedad de la salud mental en España o el arquetipo de herederas frías y sin escrúpulos (encarnadas de forma magistral por Bárbara Santa-Cruz y Lucía Quintana) se abordan con ironía y una puntería implacable. Todo ello se potencia con el toque bizarro de la dirección de Laura Caballero, que convierte a la funeraria Torregrosa en la Dunder Mifflin española, la que más cerca ha estado del nivel de la comedia norteamericana de 'The Office'. Y como guinda, las ya míticas escenas postcréditos, dignas de la mejor Marvel, para cerrar de forma sublime estos veinte episodios de media hora que se consumen como pipas.