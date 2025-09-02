La leyenda de "Robin Hood" vuelve con un giro moderno en la gran apuesta de MGM+

El célebre forajido de los bosques de Sherwood está a punto de renacer en televisión. MGM+ ha puesto fecha de estreno a su esperada serie “Robin Hood”, que llegará el próximo domingo 2 de noviembre con un doble episodio inaugural. El anuncio se ha acompañado del lanzamiento de un primer tráiler que ya deja ver el tono épico y romántico con el que la plataforma busca cautivar a la audiencia.

La producción, compuesta por 10 capítulos, no se limita a repetir la conocida leyenda del héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Al contrario, apuesta por una narrativa con energía contemporánea y un enfoque más íntimo en la relación entre Robin y una intrépida Marian, quienes representan dos mundos enfrentados tras la invasión normanda de Inglaterra.

El protagonista es Rob, hijo de un guardabosques sajón, que lidera a un grupo de rebeldes para combatir la tiranía y la corrupción real. Por su parte, Marian, hija de un noble normando, se infiltra en la corte para desestabilizar el poder desde dentro. Esta dualidad promete un relato cargado de tensión política, romance y acción.

El elenco combina rostros jóvenes con intérpretes consagrados. Jack Patten debuta en su primer gran papel televisivo como Rob, mientras que Lauren McQueen (“Hollyoaks”) encarna a Marian. Entre los secundarios destacan Sean Bean (“Snowpiercer”) como el Sheriff de Nottingham, Lydia Peckham (“Kingdom of the Planet of the Apes”), Steven Waddington (“Slow Horses”) y la prestigiosa Connie Nielsen (“Gladiator”) como la reina Leonor de Aquitania.

La serie cuenta con un sólido equipo creativo. John Glenn (“Hatfields & McCoys”, “SEAL Team”) ejerce de showrunner, guionista y productor ejecutivo, junto con Jonathan English, que también dirige varios episodios, y Todd Lieberman como productor ejecutivo. La combinación de experiencia televisiva y ambición narrativa apunta a una propuesta de gran alcance.

Con su mezcla de aventura histórica, romance y reflexión política, “Robin Hood” se perfila como una de las grandes apuestas de MGM+ para la temporada. Una reinvención que busca honrar la tradición de la leyenda al tiempo que la actualiza para una nueva generación de espectadores.