Luis Zahera se convierte en veterinario en 'Animal', la nueva comedia de Netflix

Netflix ya tiene fecha para el estreno de su próxima comedia española: 'Animal' llegará a la plataforma el 3 de octubre. La serie, producida por Alea Media, está protagonizada por Luis Zahera, que en esta ocasión se pone en la piel de Antón, un veterinario rural gallego obligado a reinventarse cuando la crisis del campo deja a sus vecinos sin dinero para pagarle.

Sin demasiadas salidas, acepta la propuesta de su sobrina Uxía (interpretada por Lucía Caraballo), que dirige una boutique de mascotas llena de color, productos gourmet y dueños tan exigentes como sus propios animales. Entre peluquerías caninas y consultas para hámsters, Antón descubrirá que la supervivencia en este nuevo ecosistema puede ser mucho más complicada que curar a las vacas de toda la vida.

En el reparto también aparecen Carmen Ruiz y Antonio Durán 'Morris'. Detrás de las cámaras están Alberto de Toro y Víctor García León, que dirige y además firma el guion junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro.

La serie se ha rodado íntegramente en Galicia, con el ficticio pueblo de Topomorto como epicentro de la historia. Para recrearlo, se han utilizado localizaciones de municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, además de la ciudad de Santiago de Compostela.