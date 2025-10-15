‘Su Majestad’ volverá a reinar: Prime Video renueva la comedia protagonizada por Anna Castillo

Prime Video ha confirmado la renovación de ‘Su Majestad’, su exitosa comedia original creada por Borja Cobeaga y Diego San José, responsables de títulos como ‘Vota Juan’ o ‘Ocho apellidos vascos’. La serie, producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) y Sayaka Producciones, contará con una segunda temporada que volverá a estar dirigida por Cobeaga y se estrenará próximamente en más de 240 países y territorios a través de la plataforma.

La primera temporada, estrenada el pasado 27 de febrero, fue recibida con una gran acogida de crítica y público, destacando por su tono ácido y su retrato paródico de la monarquía española. En esta nueva tanda de episodios, Anna Castillo y Ernesto Alterio retomarán sus papeles como la reina Pilar y Guillermo, jefe de la Casa Real, respectivamente.

La ficción volverá a contar con el equipo de guion de la primera temporada, formado por José Antonio Pérez Ledo, al que se suman Víctor García León, Borja González Santaolalla y Diana Rojo. En la producción ejecutiva repiten Laura Fdez. Espeso, Alejandro Flórez, Javier Méndez y Diego San José por parte de THE MEDIAPRO STUDIO, junto a Nahikari Ipiña y Borja Cobeaga desde Sayaka Producciones.

En los nuevos episodios, la reina Pilar tratará de modernizar la monarquía y acercarse a los ciudadanos con un estilo más humilde y cercano, en contraste con el legado de su padre. Sin embargo, este enfoque la enfrentará a Guillermo, su principal aliado y ahora jefe de la Casa Real, lo que dará lugar a nuevas tensiones políticas y personales. Además, la reina encontrará apoyo en Amanda, una nueva amistad con un pasado ligado al antiguo monarca, que añadirá complejidad a la trama.