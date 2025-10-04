El as bajo la manga con Michelle Jenner de Amazon Prime Video para Halloween

Con la irrupción de octubre, es indudable que cualquier retazo de verano ha quedado atrás y ya comienzan a sonar las primeras campanillas que avisan de la aproximación de la Navidad. Pero antes de tan señalada festividad espera con fuerza Halloween, una fecha que los amantes del terror esperan con impaciencia.

Y ese deseo se traslada a los calendarios de las plataformas de streaming, que comienzan a llenarse de series y películas dedicadas a este género basado en causar miedo. Entre ellas, Amazon Prime Video, que ha apostado por un estreno con acento español y con intérpretes de renombre.

No en vano, el 31 de octubre estrenará 'Dime tu nombre', una ficción de seis episodios de 50 minutos cada uno que está encabezada por Michelle Jenner en el papel de Sonia, una dirigente de una ONG, y Darío Grandinetti como el Padre Ángel, el cura local.

A ellos se suman otros intérpretes con una larga trayectoria en series y películas españolas como Raúl Arévalo y Elena Rivera. Asimismo, el resto del reparto lo completan Younes Bouab, Carla Quilez, Ramón Barea, Ramón Langa, Amin Hamada, Somaya Taoufiki, Nourdin Batan, Pepa Corte, lyad Bennis y Alae Gamra.

Tal y como se desprende de la trama, la historia se traslada a la España de 1997, donde los habitantes de Río Blanco, un pueblo que se dedica al cultivo de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en el pueblo abandonado de Fuensanta.

Sin embargo, la convivencia da lugar a momentos de tensión y Sonia no es ajena a lo que está ocurriendo, al igual que el Padre Ángel y el imán Safir. Ninguno de ellos imaginan que las fundaciones de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas.

La serie, dirigida por el director español Hugo Stuven Casasnovas y rodada en diversas locaciones de Madrid, Castilla-La Mancha, Segovia, Marruecos y el desierto de Monegros, promete despertar el dolor más antiguo y el miedo más ancestral de los lugareños, independientemente de sus creencias… o a quién recen.

De esta forma, Amazon Prime Video apuesta por una nueva producción cuya narrativa combina la tensión social de un momento histórico específico con un misterio de índole sobrenatural para mantener en vilo a los suscriptores que buscan emociones fuertes durante la Noche de Brujas.