Marvel confirma la tercera temporada de 'Daredevil: Born Again' y comenzará a rodarla en 2026

El Diablo de Hell's Kitchen aún tiene mucho que contar y, mientras la segunda temporada de'Daredevil: Born Again' continúa en producción tras finalizar su rodaje, Marvel ha confirmado lo que era un secreto a voces, aunque en las últimas semanas uno de sus protagonistas había generado alguna que otra duda alarmando a los seguidores de la ficción.

La serie sobre el hombre sin miedo ha sido renovada por una tercera temporada en Disney Plus+, tal y como ha confirmado Brad Winderbaum, jefe de streaming, televisión y animación en Marvel Studios en una entrevista con el medio digital 'IGN': "En cuanto a 'Daredevil', sí, tenemos luz verde para la temporada 3 y comenzaremos a filmar el próximo año".

La noticia ha corrido como la pólvora y Vicent D'onofrio, quien da vida al principal antagonista Wilson Fisk, ha escrito el número tres en su perfil de X, ratificando la confirmación de Marvel. Asimismo, ha respondido enérgicamente a un seguidor que le ha escrito el número dos, en referencia a la segunda temporada: "El 2 está completo. El 2 es algo extraordinario.¡Emotivo, caótico y simplemente una locura total!".

De esta forma, Charlie Cox y Vicent D'onofrio continuarán dando vida a esa necesaria rivalidad entre Matt Murdock y Kingpin, que seguirá retroalimentándose en marzo de 2026 cuando los nuevos episodios de la segunda temporada lleguen a la plataforma.

La renovación por otra temporada más, antes del estreno de la segunda entrega, llega unas semanas después de las controvertidas declaraciones de Cox. En un evento con los fans en el GalaxyCon calificó la segunda tanda de episodios como la "última", teniendo que rectificar en otra conversación con ComicBookMovie y siendo salvado por su enemigo en la ficción, quien matizó sus palabras asegurando que ese "final" al que se refería tenía que ver con el rodaje.

Segunda temporada

La grabación de los episodios de la segunda temporada finalizó el pasado mes de julio y en ellos continuarán algunos de los personajes más queridos por los seguidores de 'Daredevil' como Karen Page o Bullseye y, este último, estrenando nuevas facetas de su personalidad, tal y como aseguró el actor que lo interpreta, Wilson Bethel.

Y a ellos se sumarán rostros nuevos en la etapa de la serie de Disney Plus+, pero que ya formaron parte del universo de Netflix como son 'Los Defensores'. Para intentar salvar la ciudad del maquiavélico plan del alcalde, Murdock contará con la ayuda de Jessica Jones, interpretada nuevamente por Krysten Ritter.