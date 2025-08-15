Megan Montaner: "Esta nueva temporada debería ser incluso mejor que la primera"

La serie con mayor éxito de la televisión en España en 2024, y una de las ficciones más destacadas a nivel internacional ese mismo año, ya está rodando los capítulos de su segunda temporada. Para estas entregas, hay muchas novedades. No sólo en la trama, sino también en el ámbito de los personajes. Eso sí, la protagonista no cambia. María sigue vigente y su actriz, Megan Montaner, mantiene la ilusión del primer día con este proyecto que tantas alegrías le ha dado.

La primera temporada de la serie fue un éxito, ¿qué supone para usted seguir siendo la protagonista?

Es una alegría que sigan confiando en mí. Creen que puedo seguir llevando a cabo el personaje y que la gente pueda llegar a sentir emociones con ella. Poder seguir transmitiendo y contando historias. Y un regalo también, porque al final podemos hacer una segunda temporada. Se suponía que eso ya estaba cerradísimo, porque al final, entre que va muriendo hasta el apuntador, dices aquí ya está. Pues no: de repente gusta y se las ingenian de tal manera para poder continuar. Y la verdad que esta temporada está siendo muy bonita e intensa.

Es una serie que vuelve a tener muchas emociones, intensidad y cambios inesperados. ¿Cómo se enfrenta al personaje de María?

Bueno, tiro mucho, supongo, de la intuición y de la confianza en los directores. Ellos también saben guiarme, porque muchas veces hay situaciones en las que tú nunca vas a estar viviendo y tampoco hacerlo de esa manera. Antes, ya estuvimos haciendo unas lecturas y hablando mucho sobre las escenas y todas las que implican un poco algo más allá. Al final es ponerse de acuerdo con tu compañero y con los directores cómo queremos afrontarlas.

Una trama diferente, la mayoría de los personajes son nuevos... ¿Cree que va a seguir teniendo esa buena aceptación?

Hombre, yo creo que sí. La gente va a seguir contenta con lo que se viene. Es una serie que siempre toca temas universales. Que la gente se siente identificada y empatiza. Y yo creo que tenemos buenas historias. Unos actores que han venido y son la repera y la dirección también. Creo que la calidad de la imagen ha ganado más. En principio, debería ser incluso mejor. Creo que sí, que a la gente le gustará. Ojalá.

¿Cuál cree que puede ser esa clave para que guste tanto entre los espectadores?

Creo que tiene conflictos familiares o el amor, por ejemplo, que adquiere un papel más relevante en esta segunda temporada. Hay algo que es muy bonito, que después de la muerte de Manuel, María se ha tirado muchísimos años sacando a su familia adelante. Luchando solamente por sus tierras y nada abierta a sentir ningún tipo de sentimiento hacia nada más. La aparición ahora también de otros personajes nuevos que le revuelven y que le van a hacer que su corazón vuelva a abrirse. Creo que a la gente también eso le va a llegar de alguna manera. Esos problemas con los que tiene que convivir ella para hacer frente también a temas económicos. Va a pasar por mil complicaciones con la llegada de nuevos empresarios, nuevas formas de trabajar la tierra... Bueno, se va a tener que adaptar al medio y eso, claro, pues le va a costar. Muchos lloros, sudor y lágrimas. De alguna manera, creo que eso a la gente también le apetece, le entretiene, le gusta. A mí me gusta. Entonces digo, ¿por qué no le va a gustar a la gente? De todo tiene que haber, claro, y sobre todo por los cambios entre las temporadas.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado con tanto cambio?

Es que en esta segunda temporada me lo han puesto más fácil a mí. Porque yo en la primera temporada la terminé un 23 de diciembre y el 16 de enero estaba teniendo a mi segundo hijo. O sea, que te quiero decir, las condiciones han cambiado, pero vamos de blanco a negro totalmente (risas). En esta situación actual, ya te digo que es mucho más fácil y llevadera para mí. La otra, a nivel ya personal...Uff, fue muy duro de llevar a cabo, porque al final yo ahí tenía un nivel hormonal y de sentimientos y de todo...En los últimos días de rodaje estaba que no podía ya con mi vida. Aun así, fue una experiencia mágica, y después poder verlo en pantalla y ver que ahí estaba mi segundo hijo...pues resulta increíble. Y ya te digo, ya la abordo desde otro lugar. Como Megan, como personaje, han pasado casi 20 años. Se supone que María ha madurado mucho más. Ya te digo, está sola al frente de todo con sus hijos y con el personaje de Claudia. Que también es su confidente, su amiga y su familia, porque al final era la sobrina de Don Ramón. Entonces es otra situación. Ya, mucho más madura. Ahora, en esta segunda temporada está adaptándose al medio. Entonces, cambia, claro.