'Miércoles' consigue cifras de récord en su regreso con 50 millones de visitas en Netflix

La vuelta al cole para 'Miércoles' se hizo esperar tres años, pero finalmente llegó a la pantalla el pasado 6 de agosto. Su regreso a la academia Nevermore ha sido por todo lo alto y, en tan solo cinco días, la ficción ha logrado 50 millones de visitas, tal y como ha publicado Netflix. Unos datos que se acercan a los números de su primera temporada, en la que logró ser la serie más vista de la historia de Netflix.

Hace tres años, cuando el Top 10 de Netflix se clasificaba por horas de visualización, 'Miércoles' consiguió en su estreno 341,1 millones de horas en cinco días, que dividido por la duración total de la temporada (6 horas, 49 minutos), derivaba en 50,1 millones de visualizaciones, según ha calculado 'Variety'.

Cabe recordar que la segunda temporada se ha dividido en dos partes y los primeros cuatro episodios ya suman 201 millones de horas vistas, por lo que a partir de septiembre la serie que dirige Tim Burton podría superar los datos de su debut en noviembre de 2022, que contó con ocho episodios.

Y esa segunda parte contará con la presencia de la cantante Lady Gaga encarnando a Rosaline Rotwood, una maestra legendaria que se cruzará en el camino de Miércoles Addams. Una circunstancia más para que la ficción supere con creces los datos de la primera temporada y que se estrenará el 3 de septiembre en la plataforma de streaming.

Además, el personaje que interpreta Jenna Ortega ha conquistado la clasificación de Netflix en la semana del 4 al 10 de agosto y, tras ocupar el primer puesto con su segunda temporada, ha relanzado su primera entrega al segundo puesto, por delante de títulos como 'Indomable'.