Miki Nadal y el papel de 'Los Hombres de Paco' que acabó en 'Mis Adorables Vecinos'

En los últimos coletazos del 2005, Antena 3 decidió apostar de forma audaz por 'Los hombres de paco', una serie que llegaría a marcar a toda una generación con su mezcla de acción, comedia y drama familiar. Sin ir más lejos, las locuras de Paco, Mariano y Lucas en la comisaría de San Antonio se han quedado grabadas en la memoria de los telespectadores, dejando un legado imborrable en la ficción nacional.

El brillante reparto principal, encabezado por Paco Tous, Pepón Nieto y Hugo Silva, junto a los demás intérpretes que completaban el elenco, impregnó a sus personajes de ese toque de humor y drama tan necesario para la evolución de la ficción. Sin embargo, en el cambiante y dinámico mundo de la televisión, la vida da muchas vueltas y, como ocurre a menudo en la fase de casting, alguno de esos icónicos protagonistas estuvo a punto de recaer en manos de otro actor.

Así lo ha desvelado esta semana el actual colaborador de 'Zapeando' Miki Nadal, durante su entrevista con Sonsoles Ónega en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Con la simpatía y el humor que le caracterizan, Nadal confesó que estuvo a punto de ser policía en San Antonio. El actor y presentador relató que, sin haberlo buscado, el papel era suyo, pero la suerte le tenía reservado un destino diferente y, en el último momento, un giro de guion lo desvió hacia un nuevo barrio.

El humorista Aragonés ha relatado que su salto a las series llegó de la mano de la productora en la que estaba haciendo proyectos de entretenimiento y que, ante la propuesta de hacer ficción, no dudó en probar: "La oportunidad llegó a mí, me dijeron 'vas a hacer esta serie' y estuve a punto de hacer, pero a esto, 'Los hombres de paco'. Al final dijeron no, va a ser ¡Mis adorables vecinos".

Tal y como ha recordado, Miki Nadal acabó siendo un integrante del elenco principal de la mencionada comedia, también emitida por Antena 3, que narraba el divertido choque cultural y de clases sociales entre la humilde familia Sánchez y la adinerada familia Sandoval, sus nuevos e inesperados vecinos en una exclusiva urbanización. En lugar de los chalecos antibalas de Paco y Mariano, Nadal se sumergió en las tramas vecinales.

Una anécdota que ya había salido a la luz hace unos años en un encuentro televisivo con el mismísimo Pepón Nieto, el eterno Mariano de 'Los hombres de Paco'. El actor había visitado el plató de 'Zapeando' para promocionar la secuela de la ficción creada por Daniel Écija y Álex Pina.

En aquel momento, Miki Nadal, como colaborador del programa de laSexta, tuvo la inmejorable oportunidad de contarle a Pepón Nieto que, de no haber mediado ese cambio de última hora en Antena 3, podrían haber sido compañeros de trabajo en la ya mítica comisaría. Un pequeño detalle que ilustra cómo los caprichos del destino redefinen las carreras de las estrellas de la televisión.