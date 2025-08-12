La misteriosa foto de Ryan Reynolds que siembra el caos: ¿'Deadpool' se une a los Vengadores?

Muchas veces una imagen vale más que mil palabras y esta máxima la conoce a la perfección Ryan Reynolds, el actor que encarna al entrañable 'Deadpool' en los largometrajes de Marvel y que este martes ha reavivado las esperanzas de verle retomar el papel del personaje en 'Vengadores: Doomsday', la película que reunirá a las figuras más emblemáticas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor ha compartido una instantánea en su perfil de Instagram en la que se puede ver el logo de los Vengadores pintado con una "A" de color rojo, algo muy característico del "mercenario bocazas" y que ha desatado la locura entre sus seguidores.

Las hipótesis no se han hecho esperar y la más comentada es su incorporación al elenco de 'Vengadores: Doomsday', una de las producciones más esperadas por los fans del UCM que supondrá el regreso de Robert Downey Jr en la piel del nuevo villano, el Doctor Doom.

La película se estrenará en diciembre de 2026 y su rodaje, que ya ha comenzado, contará con el regreso de los Cuatro Fantásticos y los X-Men de las películas de los noventa, tal y como se confirmó en la presentación del reparto oficial, un largo vídeo de cinco horas y media.

Por su parte, tras el éxito en taquilla de 'Deadpool y Lobezno', Reynolds comenzó a preparar el guion de una nueva película con los X-Men y que podría servir de nexo para aparecer en el próximo gran evento de Marvel.