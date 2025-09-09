Movistar Plus+ se infiltra en el CNI con ‘El Centro’, su nuevo thriller de espionaje

Movistar Plus+ ya tiene lista su gran apuesta de otoño: ‘El Centro’, un thriller de espionaje ambientado en el universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La serie, de seis episodios de 50 minutos, se estrenará el próximo 9 de octubre y busca repetir el éxito que la plataforma logró con ‘La Unidad’, pero esta vez trasladando la acción desde la lucha antiterrorista al terreno de la inteligencia nacional.

La ficción promete ofrecer “una visión íntima, emocional y realista del mundo de la Inteligencia”, explorando los dilemas personales y profesionales a los que se enfrentan los agentes en un contexto global marcado por la tensión y las amenazas constantes. Según Movistar Plus+, se trata de “una combinación perfecta de acción, intriga y drama” que pone el acento en el sacrificio personal de unos personajes cuya labor rara vez recibe reconocimiento público.

El reparto está encabezado por Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez. La serie ha sido creada por David Moreno, con guion suyo junto a Rául López y Eva Saiz, y dirigida por David Ulloa.

La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de inteligencia rusos. Desde ese momento, los miembros del CNI se ven arrastrados a una carrera contrarreloj para desmantelarla, mientras intentan descubrir la identidad de un traidor infiltrado en sus propias filas.

Con ecos de la Guerra Fría pero ambientada en la actualidad, ‘El Centro’ se presenta como una mirada coral y humana al trabajo de los espías españoles, moviéndose entre la lealtad, la traición y el deber.