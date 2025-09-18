Movistar Plus+ reúne a Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy en la serie documental 'La última llamada'

Por todos es sabido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y a ella se someten los grandes líderes mundiales, que tienen el cometido de mandar y dirigir, tomar decisiones finales y coordinar a su vez a los miembros que conforman su mandato. En esta línea, Movistar Plus+ ha decidido reunir a los cuatro expresidentes vivos que han gobernado España en las últimas décadas con el objetivo de ofrecer una mirada inédita sobre el ejercicio del poder en España.

A través de 'La última llamada', una serie documental de cuatro episodios, la plataforma muestra las vivencias más reveladoras de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, desde su llegada a la Moncloa hasta los momentos más críticos de sus mandatos. La producción se estrenará el 16 de octubre y, a través de sus redes sociales, Movistar Plus+ ha compartido el tráiler oficial.

'La última llamada' ofrece un retrato en primera persona sobre el lado humano del poder, mostrando los dilemas éticos, emocionales y la soledad que acompaña a quienes han ocupado el despacho más poderoso del país. A través de conversaciones íntimas, archivos personales y declaraciones exclusivas de familiares y asesores cercanos, los cuatro expresidentes se someterán a preguntas tales como qué se siente al recibir la llamada que puede cambiarlo todo o cómo se vive con esas decisiones que afectan a todo un país.

Esta serie documental original ha sido producida en colaboración con Kowalski Films, Feelgood Media y True Story y marca un hito al reunir bajo un mismo título a los cuatro expresidentes vivos del Gobierno de España para reflexionar sobre el ejercicio del poder desde una perspectiva inédita y humana. La serie humaniza el liderazgo político y analiza las emociones, sacrificios y vivencias que conlleva ser presidente, poniendo al espectador en la piel del gobernante.

Los 4 perfiles