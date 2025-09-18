Mirada inédita
Movistar Plus+ reúne a Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy en la serie documental 'La última llamada'
Los cuatro expresidentes se someterán a preguntas tales como qué se siente al recibir la llamada que puede cambiarlo todo o cómo se vive con esas decisiones que afectan a todo un país.
Por todos es sabido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y a ella se someten los grandes líderes mundiales, que tienen el cometido de mandar y dirigir, tomar decisiones finales y coordinar a su vez a los miembros que conforman su mandato. En esta línea, Movistar Plus+ ha decidido reunir a los cuatro expresidentes vivos que han gobernado España en las últimas décadas con el objetivo de ofrecer una mirada inédita sobre el ejercicio del poder en España.
A través de 'La última llamada', una serie documental de cuatro episodios, la plataforma muestra las vivencias más reveladoras de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, desde su llegada a la Moncloa hasta los momentos más críticos de sus mandatos. La producción se estrenará el 16 de octubre y, a través de sus redes sociales, Movistar Plus+ ha compartido el tráiler oficial.
'La última llamada' ofrece un retrato en primera persona sobre el lado humano del poder, mostrando los dilemas éticos, emocionales y la soledad que acompaña a quienes han ocupado el despacho más poderoso del país. A través de conversaciones íntimas, archivos personales y declaraciones exclusivas de familiares y asesores cercanos, los cuatro expresidentes se someterán a preguntas tales como qué se siente al recibir la llamada que puede cambiarlo todo o cómo se vive con esas decisiones que afectan a todo un país.
Esta serie documental original ha sido producida en colaboración con Kowalski Films, Feelgood Media y True Story y marca un hito al reunir bajo un mismo título a los cuatro expresidentes vivos del Gobierno de España para reflexionar sobre el ejercicio del poder desde una perspectiva inédita y humana. La serie humaniza el liderazgo político y analiza las emociones, sacrificios y vivencias que conlleva ser presidente, poniendo al espectador en la piel del gobernante.
Los 4 perfiles
- Felipe González. A pesar de su carisma, se revela como un gran tímido. Modernización, desgaste del poder y decisiones frente a ETA marcaron sus 14 años de gobierno. Un viaje en el que perdió la amistad de dos grandes aliados. Incluye testimonios de familiares, amigos y colaboradores históricos como Alfonso Guerra, Ignacio Varela, Pablo Juliá, Julia Navarro, Matilde Fernández, Rosa Conde, Carlos Solchaga, María Ángeles López de Celis y figuras más cercanas como su hija María o Luis Vallejo, el paisajista que le enseñó todo sobre sus bonsáis.
- José María Aznar. Un viaje desde el déficit cero para la entrada de España en el euro hasta los acontecimientos del 11M y las alianzas internacionales pasando por los atentados de ETA protagonizaron sus ocho años en Moncloa. Participan en el documental sus colaboradores y compañeros Javier Zarzalejos y Carlos Aragonés, líderes europeos como Nicolás Sarkozy y Tony Blair, familiares como Ana Botella y Alejandro Agag e incluso su profesor de pádel, Alberto Rodríguez Piñón.
- José Luis Rodríguez Zapatero. El exlíder socialista se enfrenta en sus casi ocho años en el poder a reformas sociales, una crisis global que tardó en reconocer y al histórico fin de ETA. El episodio cuenta con declaraciones de su entorno en Moncloa como Angélica Rubio, Gertrudis Alcázar, José Andrés Torres-Mora, Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez, Bernardino León y José Bono. Destaca el testimonio de Jesús Eguiguren, expresidente del PSE y negociador clave con ETA en el fin de la banda terrorista.
- Mariano Rajoy. Amante de los datos y las respuestas a la gallega, se rodea de tecnócratas para evitar el temido rescate. Sus seis años y medio quedan registrados por su gestión técnica, la crisis financiera, la prima de riesgo y el déficit y los desafíos de la corrupción y el independentismo catalán. Destacan los testimonios de los miembros de su Gabinete y asesores cercanos como Abelardo Bethancourt, José Sánchez Arce, Ignacio Peyró, Andrés Medina y el político Sergio Ramos.
