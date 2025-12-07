La naturaleza extinta se empeña en seguir viva

Pegado a la pantalla sin poder creer el realismo de poder contemplar animales de hace millones de años volver a poblar la tierra. Esa es la sensación de todos aquellos que ya se han aventurado a ver «Planeta Prehistórico», la serie producida por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios y narrada por Tom Hiddleston, con banda sonora original de Hans Zimmer, Anže Rozman y Kara Talve. Ahora acaba de aterrizar en Apple TV su tercera entrega «Ice Age», una nueva y emocionante producción de Jon Favreau y Mike Gunton. Dividida en cinco partes, la docuserie invita a los espectadores a una era marcada por el hielo, la lucha por la supervivencia y el surgimiento de la megafauna.

Hablamos de fauna y flora de hace aproximadamente 2,6 millones de años, de la que solo tenemos vestigios científicos. La serie combina avances recientes en paleontología con tecnología de efectos visuales avanzados, realizados por Framestore, conocido por «Gravity» y «The Golden Compass». La supervisión visual estuvo a cargo de Russell Dodgson junto al paleontólogo Darren Naish, garantizando la precisión científica y la fidelidad visual. Destacan también segmentos donde se compara el tamaño de animales prehistóricos con humanos modernos ubicados en paisajes actuales como Londres.

El espectador se asombrará con el desfile de especies prehistóricas: los Mamuts lanudos enfrentándose a temperaturas extremas, los perezosos terrestres gigantes, la hibernación de los osos de las cavernas, o la vida de los cánidos prehistóricos frente a depredadores como el Smilodon. Cada escena de vida familiar ofrece belleza y calma, mientras que los enfrentamientos adquieren una dimensión sensorial que te sumerge en la acción. La serie tampoco rehúye mostrar de cerca a los animales mientras comen o flirtean, utilizando técnicas innovadoras.

En sus cinco capítulos —«La gran helada», «Nuevas tierras», «Tierras desérticas», «Pastizales» y «El gran deshielo»— se narran historias en primera persona de animales que vivieron el inicio del periodo glacial, los cambios en sus hábitats y los nuevos desafíos de supervivencia. Se exploran tundras gélidas con castores gigantes, nichos ecológicos para el Megalania, y adaptaciones conductuales y fisiológicas a ambientes hostiles, mostrando la sorprendente diversidad de vida incluso en condiciones extremas.

«Planeta Prehistórico: Ice Age» es un nuevo hito en la producción de documentales de alta calidad, llevando a Apple TV relatos de animales prehistóricos con un realismo sin precedentes. Cada capítulo no solo cuenta una historia del pasado, sino que explica el planeta que hoy habitamos, revelando la belleza de una naturaleza salvaje y resiliente, que siempre encuentra nuevas formas de sobrevivir y sorprendernos.