Netflix apuesta por la ambición familiar con ‘La casa Guinness’, del creador de 'Peaky Blinders'

Netflixha confirmado el estreno de 'La casa Guinness', la nueva serie de Steven Knight, creador de la aclamada 'Peaky Blinders'. La ficción llegará al catálogo de la plataforma el 25 de septiembre, ofreciendo un nuevo drama histórico cargado de intrigas familiares, ambición y poder.

La historia se ambienta en el Dublín y la Nueva York del siglo XIX, poco antes de los acontecimientos narrados en la serie protagonizada por Cillian Murphy. Para recrear esa atmósfera se han utilizado escenarios de ciudades británicas como Liverpool, Cheshire y Stockport, que sirven de telón de fondo a una trama inspirada en hechos reales.

En el centro del relato se encuentra la poderosa familia Guinness, cuyo nombre quedó ligado para siempre a la cerveza más famosa de Irlanda. Tras la muerte de Benjamin Guinness, figura clave en la expansión de la marca, comienza una encarnizada lucha por la sucesión dentro del clan. Este conflicto se convertirá en el eje de una primera temporada de ocho episodios, donde no faltarán secretos, traiciones y un asesinato que desatará el drama.

Por su temática, la serie ya ha sido comparada con producciones de éxito como ‘Succession’, de HBO, donde la herencia de un imperio empresarial desata las pasiones y rivalidades más oscuras. También se la ha relacionado con ‘La casa Gucci’, el filme de Ridley Scott, por la combinación de lujo, dinero y crimen en el seno de una familia con un negocio millonario.

El reparto promete ser otro de los grandes atractivos de la ficción. Entre los herederos destacan Louis Partridge (Enola Holmes), Emily Fairn (Mary & George), James Norton (Mujercitas) y Anthony Boyle (Los amos del aire). A ellos se suman nombres reconocidos como Jack Gleeson, recordado por su papel de Joffrey Baratheon en Juego de Tronos; Niamh McCormack (Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones); y Dervla Kirwan, vista recientemente en True Detective.

Con todos estos ingredientes, ‘La casa Guinness’ se perfila como una de las grandes apuestas de Netflix para este año, una historia donde el legado, la ambición y la traición se sirven en la misma copa.