Netflix desvela la fecha de estreno de 'Emily en París' con nuevas imágenes de la quinta temporada

'Emily en París' está de vuelta y no habrá que esperar mucho tiempo más para ver cómo su protagonista afronta los nuevos retos profesionales y románticos que le esperan mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Netflix ha anunciado este miércoles que la quinta temporada de la serie se estrenará el próximo 18 de septiembre, además de adelantar las primeras imágenes.

Si la última temporada llevaba a Emily (Lily Collins) a mudarse de París a la ciudad eterna, en esta ocasión, la ficción explorará una nueva ciudad italiana y los episodios se moverán a caballo entre Roma y Venecia.

A lo largo de 10 capítulos, la ahora directora de la Agencia Grateau, tendrá que lidiar con una idea de trabajo que fracasa y las consiguientes consecuencias, que se convierten en desamor y reveses profesionales.

En busca de estabilidad, Emily se aferra a su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar el conflicto con honestidad, Emily emerge con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades.

Viejos rostros y nuevas incorporaciones

El reparto contará de nuevo con la mencionada Collins, Philippine Leroy-Beaulieu en el papel de Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen y Lucas Bravo dando vida a Gabriel. Otros actores que regresan para la nueva temporada son Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini y Thalia Besson, mientras que Paul Forman y Arnaud Binard volverán como Nico y Laurent G.

El elenco se completará con Bryan Greenberg, que interpretará a Jake, un estadounidense residente en París; Michèle Laroque en el papel de Yvette, una vieja amiga de Sylvie, y Minnie Driver que será la princesa Jane, una amiga de Sylvie que se casó con un miembro de la familia real.

La cuarta temporada de la ficción se posicionó en el número 1 del Top 10 Global de Netflix tras su estreno en agosto. Tuvo 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando el Top 10 en 93 países, y desde entonces ha permanecido en la lista durante cuatro semanas consecutivas. Unos datos que intentará emular este invierno.