Netflix gasta más que Marvel Studios: 'Stranger Things 5' supera el presupuesto de 'Vengadores: Endgame'

Netflix gasta una cifra histórica en la quinta temporada de 'Stranger Things', con un presupuesto de entre 400 y 480 millones de dólares, sin incluir marketing, superando los 356 millones de 'Vengadores: Endgame'. Este incremento de casi un 900% respecto a la primera temporada demuestra la ambición de la plataforma por ofrecer contenidos de calidad cinematográfica y competir con los grandes estrenos de Hollywood. La inversión se destina a efectos especiales, escenarios, elenco y producción en general, consolidando la serie como uno de los pilares del catálogo de Netflix. Según el medio estadounidense Puck News, este incremento se debe a los salarios de los actores de la ficción, alcanzando los 9,5 millones a muchos de ellos en esta última temporada de 'Stranger Things', aunque no se desvela quienes de los protagonistas han alcanzado esta codiciada cifra.

'Stranger Things 5' promete capítulos más largos entre rumores y desmentidos sobre su duración

La quinta y última temporada de 'Stranger Things' promete ser una despedida épica, más cercana al cine que a la televisión tradicional. Según explicó su cocreador Matt Duffer, cada capítulo ha sido concebido como una “mini película”, con una narrativa más amplia y un ritmo propio. En particular, los episodios cuarto y octavo tendrán una estructura y una duración de largometraje, pensados como los grandes cierres de los arcos argumentales. Duffer también aclaró que las cifras filtradas sobre la duración podrían variar ligeramente, ya que el equipo continúa afinando los cortes finales en la sala de edición. Por su parte, Maya Hawke, quien interpreta a Robin, confirmó que el rodaje ha sido largo y exigente, pues “cada episodio es como una película” y mantener la coherencia del guion ha requerido un trabajo minucioso. La actriz destacó que el equipo ha invertido más de un año en grabaciones, reflejo de la ambición con la que Netflix busca cerrar uno de sus mayores fenómenos globales.

Posible duración de los episodios

Episodio 1: 2 horas y 10 minutos

2 horas y 10 minutos Episodio 2: 2 horas y 25 minutos

2 horas y 25 minutos Episodio 3: 2 horas y 5 minutos

2 horas y 5 minutos Episodio 4: 2 horas y 5 minutos

2 horas y 5 minutos Episodio 5: 2 horas y 15 minutos

2 horas y 15 minutos Episodio 6: 2 horas y 30 minutos

2 horas y 30 minutos Episodio 7: 2 horas y 40 minutos

2 horas y 40 minutos Episodio 8: 3 horas

'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

La plataforma ha confirmado que esta temporada final se dividirá en tres bloques, un formato inédito que busca alargar la emoción hasta el último momento. En total serán ocho capítulos que cerrarán la historia de Eleven, Mike, Dustin y compañía, y que estarán disponibles en España a las 2:00 de la madrugada, el mismo día de su estreno internacional. Con este movimiento, Netflix pretende ofrecer una despedida épica a su producción más exitosa, que tras casi diez años pondrá el broche de oro a su legado televisivo. El calendario de estrenos en España para 'Stranger Things 5' ya está fijado y promete mantener en vilo a sus seguidores durante todo el último trimestre del año. La primera parte se estrenará el 26 de noviembre, con cuatro episodios iniciales que darán comienzo al desenlace. Apenas un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.